Jean Castex annule sa venue à Nice, Christian Estrosi lui demande de revenir sur le confinement si la situation s’améliore

Jean Castex ne viendra finalement pas. Quelques heures après sa conférence de presse ce jeudi, il a décidé d’annuler sa venue à Nice ce vendredi matin en raison de la situation sanitaire. Une information confirmée par Matignon.

Le Premier ministre était attendu ce vendredi matin à Nice pour signer la lettre d’intention concernant la mise en oeuvre du plan de relance de la Métropole Nice Côte d’Azur. Il devait également visiter le centre de vaccination du Palais Nikaia avant de participer à une table ronde avec des élus locaux.

D'UN COMMUN ACCORD

L’annulation de cette visite, au lendemain de l’annonce d’un nouveau confinement dans les Alpes-Maritimes, a été décidée en concertation avec le maire de Nice et président de la Métropole, apprend-on dans une note diffusée aux journalistes peu avant 22 heures. "À la suite des annonces gouvernementales ce jour, le Premier ministre et Christian Estrosi ont échangé et convenu, au vu du contexte sanitaire, que la priorité absolue allait à la mobilisation de l’Etat face à l’épidémie de Covid-19. Ensemble, ils ont décidé de reporter le déplacement du Premier ministre à Nice".

Christian Estrosi a par ailleurs demandé au Premier ministre d’annuler le confinement de quatre semaines si le taux d’incidence du virus dans le département repassait sous la barre des 400 cas positifs pour 100.000 habitants. Jean Castex a pris acte de cette demande, assure-t-on dans l’entourage du maire de Nice.