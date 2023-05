"Je suis proche de Christian Estrosi et j’en suis fière": Magali Altounian est l'invitée de "L'Interview à la une"

Qui est Magali Altounian? Il est grand temps de se poser la question car c’est la femme qui monte à Nice. Et pas seulement.

Inconnu jusqu’en 2020, ce "bébé" Estrosi de 33 ans cumule depuis les responsabilités: adjointe au maire, conseillère métropolitaine, régionale et depuis le 30 janvier, présidente départementale de Renaissance. Avec des prédilections pour l’essor des start-up et surtout l’Union européenne.

Cette Niçoise y a accompli ses premiers pas politiques et il se murmure qu’elle aspire à figurer sur la liste macroniste aux élections européennes de 2024. Pour en savoir plus, la créatrice du "Nice Europe day", grande fête de l'Europe organisée ce samedi à Nice, est l'invitée cette semaine de L’Interview à la une, l’émission politique du groupe Nice-Matin, en partenariat avec Radio Emotion, à voir ci-dessous.

Florilège de ses déclarations.

Son irruption politique

"Je suis née à Nice. Je me suis engagée au premier mandat de Nicolas Sarkozy parmi les jeunes de l’UMP puis des Républicains. Mon parcours d’études m’a amenée à travailler six ans comme assistante parlementaire d’une députée européenne [Françoise Grossetête], ce qui m’a permis d’acquérir une expertise sur ces sujets. C’est là que j’ai été identifiée par notre maire. Je suis jeune, femme (peut-être que ça a joué) et engagée très fortement sur les questions européennes."

L’anti-Christelle d’Intorni, aujourd’hui proche d’Éric Ciotti?

"Elle a commencé avec Christian Estrosi qu’elle combat tous les jours, c’est de l’infidélité. Moi je suis très attachée au maire de Nice et à Renaud Muselier, président de la Région."

Une activité professionnelle?

"Non. Mes responsabilités me prennent pas mal de temps même si on peut toujours faire mieux."

Ce qu’apporte l’Union européenne (UE) aux territoires

"Même si je lutte contre l’idée que l’UE est juste une machine à sous, elle apporte des financements pour accompagner les territoires dans leur développement, l’aménagement d’une route, le financement d’une crèche, la transition écologique d’une entreprise…"

La ligne à grande vitesse

"Tous les projets alliant développement économique et transition écologique peuvent bénéficier de financements européens donc je ne doute pas de la capacité de l’UE de financer un tel projet. Elle a déjà financé le tramway de Nice par exemple."

Candidature aux élections européennes de 2024

"C’est un sujet qui, naturellement, me traverse l’esprit mais ça n’est pas la priorité aujourd'hui."

L’état des finances de la Ville de Nice

"Je suis fière d’avoir présenté un budget avec 125 millions d’euros d’investissements sans augmenter la fiscalité et en maintenant les tarifs du quotidien. La situation n’est pas critique : l’État, les banques continuent à nous faire confiance. Elle le sera quand ce ne sera plus le cas."

Pourquoi promeut-elle tant les start-up?

"On a un territoire industriel mais qui est très propice aux start-up. J’ai à cœur de leur donner une visibilité et de les accompagner."

La mission que lui a confiée le gouvernement pour lever les freins au partage de données par les collectivités territoriales

"Une loi de 2016 oblige les collectivités à ouvrir leurs données. Un tiers seulement le fait. Au-delà de l’ambition de transparence, c’est une nécessité dans le but d’améliorer les services publics."

Est-ce Christian Estrosi le vrai président de Renaissance 06?

"Pas du tout. Que je sois proche de Christian Estrosi est un fait et j’en suis fière. Le bureau départemental est aussi constitué d’anciens de La République en marche ! qui ont fait campagne contre lui."

Mourad Boudjellal a démissionné de la présidence de Renaissance dans le Var estimant ne pas avoir les coudées franches

"Il aurait dû se poser la question avant de monter cette liste. En ce qui nous concerne, nous avons des moyens financiers et un lien direct avec le siège sans qu’il ne nous impose quoi que ce soit. Un président départemental n’a pas nécessairement à être d’accord sur tout mais doit partager un socle de valeurs et avoir un objectif clair : la réussite d’Emmanuel Macron."

La réforme des retraites?

"Je regrette le manque d’explications. On a parlé avant tout du décalage de l’âge de départ plutôt que des réformes structurelles sur le travail. Mais je maintiens que c’est une nécessité. On était un des rares pays européens à avoir un âge de la retraite aussi bas et on a un système à préserver. Le vrai sujet selon moi, ce sont les conditions de travail, la revalorisation des salaires et l’accompagnement des seniors."

L’attitude controversée de la France envers les Arméniens menacés par l’Azerbaïdjan

"Le président de la République est très mobilisé, un des rares à s’être exprimé au sein de l’UE sur ce sujet. Il a été à l’initiative de nombreuses rencontres. Je comprends la frustration de la communauté arménienne. J’espère qu’un jour on aura une vraie position de la communauté internationale, dont européenne. La situation de la ministre des Affaires étrangères n’est pas évidente mais j’attends un positionnement beaucoup plus ferme, c’est certain."