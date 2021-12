"Je suis le seul à pouvoir rassembler tous les électeurs de droite", estime Eric Ciotti

Vous attendiez-vous à arriver en tête au premier tour ?

J’ai senti une vraie dynamique ces dernières semaines, surtout après le premier débat sur LCI [le 8 novembre, ndlr]. Et plus encore, dans les dernières heures, une force s’est exprimée. J’avais confiance…

Comment expliquez-vous cet excellent résultat ?

J’ai proposé aux militants un langage de vérité. Je suis moi-même un militant, depuis quarante ans, enraciné dans cette famille gaulliste.J’ai livré tous les combats ; j’étais là dans la victoire, je ne me suis jamais esquivé dans la défaite. Par ailleurs, je suis le seul candidat à avoir défendu un vrai projet de rupture, en proposant notamment le retour au droit du sang et la fin des droits de succession. Désormais, chaque électeur a la clé du scrutin. C’est un nouveau match qui commence !

Ce match, pensez-vous pouvoir le gagner ? Barnier, Bertrand et Juvin ont tous appelé à voter pour Valérie Pécresse…

Un scrutin ne se résume jamais à une simple addition. Je suis le seul à pouvoir rassembler tous les électeurs de droite. Ils savent qu’avec moi, il n’y aura ni alliance, ni compromission. Je veux battre Emmanuel Macron.

Les autres candidats à l’investiture ont cherché à vous joindre ?

Non. Mais ce n’est pas grave… Moi, j’ai appelé Valérie Pécresse pour la féliciter. Cette campagne a été exemplaire : je ne doute pas qu’il en sera ainsi jusqu’au bout.

Si vous êtes investi par votre parti, les derniers sondages vous créditent de 6 % des intentions de vote au premier tour de la présidentielle. Vous y croyez tout de même ?

Les sondages n’ont aucun sens. Aucun ne me prévoyait à ce niveau. Et chacun sait que les enquêtes de novembre ne font jamais les résultats de mai. On franchit une haie après l’autre. D’abord le scrutin de samedi puis, si les militants me font confiance, la seconde étape. [Un silence] Lorsque j’ai lancé ma campagne à Levens, j’ai été confronté à beaucoup de scepticisme. Je sentais bien que ma candidature n’était pas réellement prise au sérieux. Le projet donne de la crédibilité. Tout est possible !

Vos proches ont démenti une rumeur, jeudi, qui prétendait que vous céderiez votre place si vous étiez qualifié au second tour. De la malveillance ?

Sans doute. [Il soupire] Je ne veux pas m’appesantir sur ce genre de choses. Je ne sais pas d’où cela vient. Si le but était de dissuader les militants de voter pour moi, eh bien, c’est raté !

Pierre-Paul Leonelli, vice-président de la Région Paca et proche de Christian Estrosi, quitte LR. Qu’est-ce que cela vous inspire ?

Rien. Il était déjà parti depuis longtemps. Ceux qui sont en marche n’ont rien à faire dans notre famille.

Sur Twitter, Éric Zemmour se dit "heureux de voir nos idées si largement partagées par les militants LR ". Que répondez-vous à ses félicitations ?

J’en prends acte et je l’en remercie.