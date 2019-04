"Je crois en vous": Emmanuel Macron répond aux lecteurs de Kids-Matin décidés à sauver la planète

Parmi les participants, Amir, abonné de la première heure à Kids-Matin, mais aussi les élèves de l’Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants du collège Peiresc de Toulon; un dispositif qui a pour but d’inclure dans des classes ordinaires des jeunes venant d’arriver en France et en apprenant la langue.

Leur point commun: une conscience aiguë de l’urgence climatique. "Je pense que les gens ne comprennent pas à quel point il est important de faire attention à notre planète avant qu’on grandisse et qu'on soit obligé d’en trouver une nouvelle", souligne Amir qui précise qu’avec sa famille, il a déjà "commencé à faire des efforts". Et notre abonné d’ajouter à l’adresse du président: "Aidez-nous à réussir. Faisons-le ensemble."

Interdiction des plastiques et plantations géantes

"Interdire les plastiques dans la restauration et les grandes surfaces", "octroyer une réduction dans les impôts pour motiver tout le monde à recycler", "arrêter les soldes", consacrer "2 à 3 jours par an" à la plantation d’arbres et de plantes partout en France, "dans chaque centre d’études, mettre en place des cours basés sur la recherche sur les biocarburants", "donner des amendes à ceux qui jettent le plastique dans la nature"…

Nos citoyens en herbe ont partagé du très concret dans leurs courriers. "Alors que les choix que nous faisons aujourd’hui vous impacteront demain, soyez assurés de toute l’attention avec laquelle j’ai pris connaissance de vos contributions", leur a assuré le président, concluant sa missive d'un "Merci à vous! Je vous embrasse". Dont acte!

