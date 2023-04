"J’ai été bousculée humainement": la sénatrice varoise Françoise Dumont répond à la polémique sur son amendement sur l’aide médicale d’État

Le 17 mars, Françoise Dumont a décidé de porter plainte. Pas à cause d’une permanence caillassée comme celle d’Éric Ciotti, mais d’un déluge de messages haineux sur Twitter suite à son amendement censé remplacer l’aide médicale d’État (AME) en aide médicale d’urgence (AMU) pour les personnes en situation irrégulière. Menaces et insultes qu’elle continue à subir "à un moindre rythme". Cette sénatrice varoise, nommée conseillère politique des Républicains, évoque également le sort de son parti qu’elle ne souhaite "jamais quitter", l’espoir porté en David Lisnard ainsi que le premier bilan des députés RN du Var. Entre autres.

Une proposition de loi pour mieux armer la France face aux feux de forêt est actuellement débattue au Sénat…

C’est un texte majeur qui traite de l’amont, plus que des moyens alloués aux services départementaux d’incendie et de secours. S’il passe, cela va donner plus de latitude, plus de force aux préfets et aux maires pour faire respecter les obligations légales, notamment de débroussaillement. Une compagnie d’assurances pourra également refuser d’assurer un bien dans un massif à risque si ce n’est pas fait. C’est un dispositif qui aurait sans doute permis d’éviter le feu et la catastrophe de Gonfaron en 2021.

Il y a trois semaines, vous avez déclenché un incendie dans la sphère politique avec votre amendement visant à "remplacer l’aide médicale d’État (AME) par une aide médicale d’urgence (AMU)" pour les immigrés en situation irrégulière…

On m’a quand même souhaité d’avoir le cancer et le sida! J’ai été bousculée humainement. Quand j’entends sur France Inter la chronique d’un journaliste (En fait, l’humoriste Aymeric Lompret, N.D.L.R.) qui me traite de fasciste et de fond de chiotte de la République. C’est super élégant. Il n’a pas dû lire l’amendement, qui concerne les six à neuf cent mille clandestins. Pas les immigrés. Il ne doit pas être, non plus, au courant des dépenses exponentielles liées à l’AME. Pour 2023, le gouvernement a encore proposé une hausse de 12,5% pour atteindre un budget d’un milliard d’euros.

Pour l’ONG Médecins du monde, c’est "laisser sciemment la santé des personnes se dégrader avant de les prendre en charge à des stades aggravés aux urgences".

Mais pas du tout. C’est un point de vue tronqué. Aujourd’hui, notre générosité se retourne contre nous. Les soins qui ne relèvent pas de l’urgence ne doivent plus être pris en charge. En revanche, bien sûr que les dames enceintes, les mineurs et tous ceux qui ont des urgences, on continuera à s’occuper d’eux. À refaire, je ne changerais pas une virgule de mon amendement. Je n’ai pas compris la polémique, encore moins les insultes et menaces contre une élue.

Cyril Hanouna, qui a récemment insulté en direct le député LFI Louis Boyard, a-t-il une part de responsabilité?

Certainement. Je ne suis pas adepte de ses émissions. Sa façon de s’exprimer me dérange. Mais je dois reconnaître qu’il a un auditoire, plutôt jeune. S’il m’invite en plateau, j’irai sûrement. Ce qui m’a le plus choqué, c’est la réaction de Renaissance Var (présidé par Mourad Boudjellal, N.D.L.R.). Dans un communiqué, ils s’offusquent de mon amendement, mais à aucun moment, ils ne déplorent le déluge de haine à mon encontre. C’est déplorable.

Olivier Véran s’est également exprimé, disant "être contre parce que la non-assistance à personne en danger ne fait pas partie de l’ADN de notre nation et encore moins des blouses blanches".

Il veut dire que les Danois, les Italiens, les Espagnols et les Allemands, qui prônent l’AMU, sont des adeptes de la non-assistance à personne en danger? Qu’il en parle d’abord avec son collègue ministre de l’Intérieur, qui, lui, n’a pas manifesté d’opposition. Gérald Darmanin était même pour un durcissement du texte immigration, avant son report fin mars.

En janvier, Éric Ciotti vous a nommée conseillère politique des Républicains. Avec la réforme des retraites, le parti est apparu plus que jamais divisé…

Vous voulez parler des dix-neuf députés qui ont voté la motion de censure, autour d’Aurélien Pradié? Des postures personnelles n’ont pas leur place à ce niveau-là dans une famille politique. Elles sont dangereuses. Quand il s’agit de voter, on doit suivre la ligne du comité stratégique. Après, s’ils n’y trouvent plus leurs marques, c’est à eux de partir. Qu’ils aillent jusqu’au bout de la démarche.

Éric Ciotti, vient d’annoncer l’organisation des "États généraux de la droite", prévus début juin… Il y a urgence?

La réforme des retraites nous a chahutés. À nous de réinventer de nouvelles recettes, de proposer de nouvelles pistes politiques, de nouvelles stratégies. On n’a pas encore pansé les plaies de la présidentielle. On a besoin de se relever pour proposer une alternance en 2027, qui ne peut pas être Mélenchon ou Marine le Pen. Sinon, ça serait un isolement complet en Europe.

La crise interne des LR a affaibli Laurent Wauquiez, resté assez silencieux. Est-il toujours présidentiable?

On s’attendait à ce qu’il s’exprime sur le sujet de la réforme des retraites. Il ne l’a pas fait. Dont acte.

Certains misent davantage sur David Lisnard…

C’est une des forces montantes de la droite. Il a des propositions pertinentes, comme ses pistes pour la capitalisation. Il incarne un vrai renouveau, une nouvelle façon de faire de la politique. En tant que président des maires, il connaît les difficultés que ressentent les élus de notre pays. L’amour du terrain, c’est ce qui manque à Emmanuel Macron pour bien gouverner. Et puis, David Lisnard vient du Sud. (Rires)

Dans le Var, on parle de rapprochements entre les Républicains et le RN. Les encouragez-vous?

Non. Si vous voulez parler des rapports entre David Rachline et Frédéric Masquelier, je ne les vois pas partager les mêmes idées, ni partir en vacances ensemble. Loin de là. Il y a une frontière.

Comment jugez-vous les premiers mois des sept nouveaux députés RN varois?

Je ne connais pas la réalité de leur travail parlementaire. Mais je les vois présents sur le terrain. Je vois également Madame Lavalette courir d’un plateau télé à un autre. Moi, ce n’est pas mon habitude. Je préfère l’efficacité du travail, même dans l’ombre.