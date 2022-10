Italie: Giorgia Meloni présente son programme au parlement

Probablement centré sur la crise énergétique et l'inflation affectant ménages et entreprises, le discours de Mme Meloni, première femme cheffe de gouvernement de l'Histoire italienne qui a pris ses fonctions dimanche, sera suivi d'un vote de confiance, mardi soir à la Chambre des députés et mercredi au Sénat.

La successeuse de Mario Draghi est assurée de remporter ces deux votes puisque sa coalition avec la Ligue antimigrants de Matteo Salvini et Forza Italia, le parti conservateur de Silvio Berlusconi, dispose de la majorité absolue dans les deux chambres.

Paradoxalement, alors que son parti avait campé dans une opposition frontale au gouvernement de Mario Draghi, son programme devrait s'inscrire dans la continuité de celui de l'ex-chef de la Banque centrale européenne (BCE), au moins dans le domaine économique.