"Islamo-gauchisme" à l'université: deux ans après son "coup de com" en tant que ministre, la Niçoise Frédérique Vidal visée

La Niçoise Frédérique Vidal, ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et ex-présidente de l'Université Nice Sophia-Antipolis, est dans la tourmente. Contrairement à ce qu'elle avait affirmé en 2021 dans les pages de Nice-Matin lors d'une une interview, elle n'aurait jamais diligenté d'enquête sur "l’ensemble des courants de recherche" liés à "l’islamo-gauchisme". Des propos répétés sur le plateau de CNews, où elle avait évoqué un problème qui "gangrène la société dans son ensemble".

Ainsi, ce sujet brûlant avait fait la une des médias français pendant des mois, exposant de nombreux universitaires à une surveillance populaire, des intimidations quant à leurs sujets d'étude, et à une vindicte continue de la part des sphères conservatrices sur les réseaux sociaux. C'est Le Monde, s'appuyant sur des documents du ministère, qui a révélé l'affaire ce mercredi 29 mars.

L'objectif de ce soi-disant bilan exigé par le gouvernement? "Distinguer ce qui relève de la recherche académique et ce qui relève du militantisme et de l'opinion". Une initiative bidonnée de toutes parts, montée en épingle par le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer. Au grand dam des présidents d'université, qui avaient à l'époque dénoncé les "représentations caricaturales" et autres "arguties de café du commerce", rappelle Le Monde.

"Abus de pouvoir"

Pour parer "le coup de com" tenté par la ministre à l'époque, un mémoire en défense adressé au tribunal administratif de Paris, dans lequel des enseignants-chercheurs accusaient Frédérique Vidal d'"abus de pouvoir".

Dans ce document dévoilé le 17 mars et récupéré par Le Monde, la direction des affaires juridiques du ministère s'exprime. "Les propos de la ministre, qui nécessitaient d’être concrétisés par une décision ultérieure adressée à un service afin de le saisir de la réalisation d’une enquête, n’ont été suivis d’aucune demande adressée en ce sens au Centre national de la recherche scientifique, ni à tout autre établissement sous tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, regroupement d’organismes de recherche ou service d’inspection."

"Dans ces conditions, la demande d’enquête se réduisant à une déclaration d’intention et n’ayant pas été formalisée, et par suite aucune enquête n’ayant été diligentée ni aucun rapport d’enquête rédigé, les conclusions à fin d’annulation de la 'décision' du 14 février 2021 ne sont pas dirigées contre un acte faisant grief et sont, par suite, irrecevables".

Une marque flagrante d'"irresponsabilité politique", selon les avocats des enseignants-chercheurs à l'origine du mémoire en défense. Selon eux, les conséquences seraient toujours visibles à ce jour, et ce des mois après que des "orientations de la recherche [aient été] abandonnées, des vocations découragées, des thèses qui ne verront pas le jour, des articles et des livres qui ne seront pas publiés, des financements pas attribués, des postes pas créés".

Le Monde précise en fin d'article que Frédérique Vidal "n'a pas souhaité apporter de commentaires".