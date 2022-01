Irrégularités aux élections municipales à Menton: la commission de contrôle valide le dépouillement

"A 18h, j’étais à l’hôtel de ville après avoir fait le tour des bureaux et constaté que tout allait bien. J’ai vu la vidéo mise en ligne par la liste Réconcilions Menton. Je me suis rendu tout de suite avec la directrice des Affaires juridiques aux bureaux 9 et 12. Le premier était présidé par M. Storai, membre de la liste de M. Malvault. Le deuxième président était M. Taboue, membre de la liste de M. Juhel.

Dans les deux cas, les présidents ont expliqué qu’ils ont oublié de rabattre la languette métallique sur les cadenas. J’en ai informé immédiatement le maire et j’ai appelé la commission de contrôle pour faire le constat. Le président et un des membres de la commission sont venues.

Les trois représentants des partis politiques ont expliqué qu’ils n’avaient pas de contestation ou de remarque sur le PV. Sur ces deux bureaux, on a le même nombre d’enveloppes et de signatures. Donc la commission a considéré que le dépouillement pouvait avoir lieu dans des conditions normales. Il a démarré."