Invités, écriture, baignade et vélo: les vacances varoises de Nicolas Sarkozy

Tout le mois d’août, le couple ainsi que sa fille Giulia a posé ses valises dans la résidence ultra-protégée de la famille Bruni Tedeschi, dans le Var. Plus précisément, au Cap Nègre, situé à quelques kilomètres du fort de Brégançon. Avant de rejoindre Paris, ce week-end, où l’ancien président de la République assistera au match PSG-Monaco, comptant pour la quatrième journée du championnat.

Pour lui comme pour son épouse, "les vacances ont commencé en juillet par la Grèce en famille et à Formentera (Baléares) chez Christian Clavier", glisse son entourage. Puis direction le Cap Nègre, donc. Dans leur petit paradis varois à l’abri des regards. C’est ici qu’ils ont reçu Julien Clerc, un ami de longue date de Carla Bruni, avant même qu’elle rencontre Nicolas Sarkozy, ainsi que sa femme et leur fils. C’est elle qui lui a écrit plusieurs textes de ses chansons, dont Les amoureux, présent sur l’album intitulé Partout la musique vient. "Julien, ce n’est pas le mec le plus fun, mais il est fidèle, commente une personnalité qui l’a côtoyé en dehors des plateaux télé. D’ailleurs, à côté de Sarko, c’est dur d’en placer une."

Les chansons d’abord

Le couple "peopolitique" a également reçu un autre chanteur, à domicile: Didier Barbelivien.

"Je passe toutes mes vacances avec eux, confirme l’interprète de Elle. Mais je n’en parle jamais. Ça relève du domaine du privé." Sur la route, celui-ci nous raconte tout de même qu’il a fait écouter à ses hôtes son dernier album, dont la sortie est prévue le 15 octobre. "Ça ne veut pas dire qu’on a pris nos guitares et qu’on a chanté autour d’une table", précise Barbelivien.

Y figurent deux trois titres qui vont "interpeller", notamment Nuages gris. Il y parle "de religion, de bon Dieu, de Jésus, de Marie". Et un autre, Le Secret, où il est question "d’amour et d’adultère".

"Nicolas et Carla sont des interlocuteurs privilégiés, ajoute-t-il. Tout comme Julien Clerc et son épouse, qui feront partie des crédits de remerciements. Je leur demande leur avis. Mais c’est trop tard pour changer quoi que ce soit."

Autre invitée de marque: la comédienne Marine Delterme, qui a longtemps incarné Alice Nevers sur TF1 et projette aujourd’hui de s’installer États-Unis avec Florian Zeller. "Bien sûr. C’est la meilleure amie de Carla", rapporte une autre connaissance. Sans oublier ses deux sœurs Valeria Bruni Tedeschi et Consuelo Remmert.

Aussi discrets que les Macron

Presque aussi discrets que les Macron, les Sarkozy-Bruni avait prévu une sortie officielle au festival de Ramatuelle, le samedi 6 août. Tout comme pour Valérie Lemercier, Florence Foresti, Enrico Macias, ou la réalisatrice Danièle Thompson, les photographes les y attendaient pour la représentation du Vertige Marilyn, interprété par Isabelle Adjani.

Finalement, ni Carla Bruni ni son mari et leurs amis ne sont venus assister au spectacle. "Jusqu’au dernier moment, leurs tests Covid étaient positifs, bien qu’asymptomatiques", croit savoir un proche. "Pas du tout, dément aujourd’hui leur entourage, sans pour autant préciser la cause de leur absence. Nicolas a fait beaucoup de vélo, de footing. Il est souvent allé nager."

Darmanin et Le Temps des tempêtes

Côté politique, l’ex-locataire de la place Beauvau, puis de l’Élysée, a organisé deux dîners avec Gérald Darmanin, actuel ministre de l’Intérieur et relation de longue date, qui s’est rendu en Corse après les violents orages. Ce que le ministère nous a confirmé. "Il s’est, par ailleurs, tenu très informé de la sortie de prison de Patrick Balkany et son état de santé", rapporte un proche.

Nicolas Sarkozy a également profité du mois d’août pour s’adonner à une autre activité qu’il affectionne particulièrement: pas le scooter des mers comme Emmanuel Macron. Mais l’écriture. Il s’est attelé au tome II du Temps des tempêtes, comme il l’a annoncé dans Paris Match. Dans le premier opus, écoulé à plus de 220.000 exemplaires depuis sa sortie en plein cœur de l’été 2020, il livrait le récit des deux premières années de son quinquennat. C’était déjà au Cap Nègre, pendant le premier confinement, qu’il avait mis sur papier ces 520 pages très commentées. La suite promet d’alimenter tout autant le milieu politique. Et au-delà.