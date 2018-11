INTERVIEW EXCLUSIVE. Crise migratoire, dédommagement pour les sinistrés du coup de mer à Monaco... Le prince Albert-II nous dit tout

sur ses craintes du populisme

"Je partage ces craintes autour du populisme. Le discours de M. Macron, et d’autres, sur l’importance du multilatéralisme, était un message très fort à notre époque. Nous devons tous restés attentifs à préserver les équilibres, non seulement en Europe, mais partout dans le monde. Il faut bien veiller à ce que certaines crises ne s’amplifient pas ou ne dégénèrent pas. Il était utile, au cours de cette commémoration du 11-Novembre à Paris, de rappeler l’importance du dialogue entre les nations et le rapprochement entre leaders politiques."

sur les drames causés par le dérèglement climatique

"Les dérèglements climatiques sont déjà la source de drames terribles. Nous le voyons depuis des années au Bangladesh ou encore ces derniers jours dans les incendies en Californie, où plus de 600 personnes [1.000 ce lundi, ndlr] sont encore portées disparues! Nous le voyons indirectement dans d’autres crises, comme en Afrique, où les enjeux environnementaux ne sont jamais très loin. Je le vois encore au fil de mes déplacements et le constate dans les différentes étapes des Explorations de Monaco, qui m’amènent à rencontrer des acteurs de l’environnement et des populations impactées par les effets des changements climatiques. On sait que ces phénomènes sont, hélas, amenés à se multiplier et à s’intensifier. C’est une raison importante pour considérer les enjeux environnementaux avec la plus grande attention et mobiliser la communauté internationale. Je le fais depuis plusieurs années mais il faut continuer, d’où l’importance des Explorations de Monaco et des recherches, notamment sur les océans dont on connaît de plus en plus le rôle de régulation du climat et d’absorption du Co2 et des gaz à effet de serre."

sur la gestion de la crise migratoire en méditerranée et le rôle de la...