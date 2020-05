Installation ce lundi soir du nouveau conseil municipal de La Turbie

Ce lundi soir, dans la salle polyvalente de La Turbie, l’heure était à l’installation de Jean-Jacques Raffaele pour un deuxième mandat de premier magistrat de la ville.

"Notre légitimité a réalisé les projets et a géré notre commune n’a laissé aucun doute dans l’esprit des Turbiasques pour ces élections."

Et le maire d’évoquer évidemment les conséquences de la crise sanitaire: "Nous pouvions rêver un meilleur début de mandat, mais le sort en a décidé autrement. Cette pandémie, qui a mis le monde à l’arrêt, nous a fortement mis à l’épreuve, et il nous a fallu organiser la continuité du service public. (...) Nous avons vécu une période trouble du 16 mars jusqu’à aujourd’hui, entre anciens et nouveaux élus.

Enfin, cette période prend fin ce soir et nous allons pouvoir, prochainement mettre les commissions en places, voter le budget et ainsi pouvoir reprendre nos projets (...). Nous aurons à gérer, après cette crise sanitaire la reprise de l’activité économique de nos commerces et de nos artisans. Notre budget sera indéniablement impacté par cette crise, mais notre gestion passée de nos finances, nous permettra, j’en suis sûr, de mieux amortir les baisses de recettes attendues et les investissements faits pendant cette crise."

23 élus autour du maire

Le conseil municipal est composé de 23 élus. Autour du maire Jean-Jacques Raffaele, et en plus des adjoints et délégués, sont également élus Philippe Matz, Brigitte Tapiero, Brigitte Albertini, Catherine Barra, Alexandre Freu, Élisabeth Dominici, Michaël Impagliazzo, Christine Raynaud Gritella ; Bernard Gelb, ainsi que les deux élus de l’opposition Ensemble pour La Turbie : Jean-Philippe Gispalou et Bernadette Keraudren.

Les adjoints

Bernard Tapiero: Finances et affaires juridiques ; Gérard Seveon : Travaux, urbanismes et grands travaux ; Liliane Cloupet : Affaires scolaires, petite enfance, emploi et état civil ; Daniel Candela : Sécurité et environnement ; Sandrine Penta : Sports, jeunesse et associations ainsi que l’Action sociale, solidarité et liens intergénérationnels ; Annick Champion : Communication, culture, protocole, évènementiel, tourisme et transports.

Délégations

Achim Herget: délégué Travaux quotidiens, voiries, fêtes et cérémonies patriotiques ;

Valentin Lopez: délégué Commerces, socio-professionnels et paramédicaux ;

Bruno Lopez: délégué Prospective et aménagement ;

Laure Chibane: déléguée Patrimoine antique et bâti ; Hélène Grouselle : déléguée Relations extérieures et mécénat.