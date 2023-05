L'Italie affecte plus de deux milliards d'euros aux zones inondées

Le gouvernement italien a décidé mardi 23 mai d'allouer plus de deux milliards d'euros aux zones du nord-est récemment touchées par des inondations sans précédent et qui ont fait 14 morts, des dizaines de milliers de déplacés et d'importants dégâts.