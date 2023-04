Industrie pornographique: "On voulait ouvrir les yeux du monde sur ces dérives", explique la sénatrice Alexandra Borchio-Fontimp

En février, la chambre des sages s’est penchée sur un sujet particulier: celui des violences pornographiques. Parmi les rédactrices du rapport "Porno, l’enfer du décor": une sénatrice des Alpes-Maritimes, issue d’Antibes, Alexandra Borchio-Fontimp.

Qu’est-ce qui a donné naissance à ce rapport?

À la base, on voulait parler de la prostitution étudiante. Parce que c’est un sujet qui n’a jamais été traité par le Gouvernement. Quand on a commencé à creuser, on s’est rendues compte qu’on n’aurait pas assez de matière. Puis, en décembre 2021, on voit l’affaire French Bukkake dans Le Monde. 48 femmes se sont constituées parties civiles pour dénoncer les agissements du producteur "Pascal OP". Depuis, d’autres langues se sont déliées et un second procès est en cours contre le site Jacquie et Michel.

Que ressort-il de votre rapport?

Il y a deux thématiques phares. La première: faire de la prévention, auprès des ados notamment, et mieux protéger les femmes et mieux accompagner les victimes . Au cours des auditions, on s’est rendues compte que les recruteurs vont chercher des femmes à peine majeures… Ça peut aussi démarrer avec un compte Only fans, une plateforme où les Internautes postent des photos dénudées contre de l’argent, et terminer par des tournages. Généralement, il n’y a pas de contrat, les scènes ne sont jamais expliquées… Il faut aussi améliorer le droit à l’oubli: un an après, elles ont le droit de demander la suppression de la vidéo. Sauf que ça échappe des fois au producteur lui-même. Quand on met une photo ou une vidéo sur Internet, n’importe qui peut la récupérer et la diffuser.

Et la seconde thématique?

C’est la protection des mineurs: il faut sensibiliser les jeunes aux dangers du porno et au fait de se dénuder sur les réseaux sociaux. Ça peut passer par des cours d’éducation sexuelle – censés être obligatoires – mais, dans les faits, moins de 10% sont donnés.

Ils ont facilement accès au porno sur le net, à moins que les parents installent un contrôle parental. Mais peu imaginent que leur enfant fasse ce genre de recherches... En 2020, une loi avait interdit aux sites Internet de diffuser du contenu aux mineurs. Il suffit juste de dire que l’on a plus de 18 ans aucune vérification. Ce n’est pas suffisant.

À quoi sert votre travail ?

C’est une manière de jeter un pavé dans la mare, d’alerter l’opinion publique et le Gouvernement sur les dérives.

Et maintenant, que va-t-il se passer?

En mars, on a rédigé une proposition de résolution qui demande que cette lutte devienne une priorité publique. C’est maintenant au Gouvernement de piocher dans nos propositions.

Lire la proposition de résolution: senat.fr/dossier-legislatif/ppr22-260.html