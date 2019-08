Incendies en Amazonie: le président du Brésil Jair Bolsonaro accepte finalement une aide financière de l'étranger

"Nous voudrions une Première dame comme vous: élégante, intelligente et qui fasse réellement quelque chose d'utile pour son pays", écrivait @4fraquejada. "Mais nous avons l'épouse-trophée d'un vieil idiot qui ne sait pas tenir sa langue".

Toutefois le président d'extrême droite bénéficiait dans ses empoignades avec Paris du soutien inconditionnel de la sphère bolsonariste.

Réunion régionale

Le Pérou et la Colombie ont proposé aux pays de la région amazonienne une réunion d'urgence le 6 septembre, à Leticia (ville située dans l'extrême sud de la Colombie, et frontalière du Pérou et du Brésil), afin de coordonner les mesures de protection de la plus vaste forêt tropicale du monde, qui outre le Brésil et ces deux pays s'étend aussi en Bolivie, Equateur, Guyane française, Guyana, Suriname et Venezuela.

Brasilia a répondu favorablement à cette proposition. "Oui, (M. Bolsonaro) participera à ces activités. La coopération sud-américaine est essentielle dans ce combat", a dit le porte-parole de la présidence, Rego Barros.