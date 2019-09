Impopulaire au pouvoir, admiré ensuite: comment nous sommes tous devenus chiraquiens

Qu’il est loin le temps où Nicolas Sarkozy comparait Jacques Chirac à Louis XVI, "démontant tranquillement les serrures de Versailles, tandis que la France gronde".

C’était le 14 juillet 2005. Le jour même, interrogé à la télévision, Jacques Chirac lançait à propos de Nicolas Sarkozy: "Je décide, il exécute."

On a longtemps accusé la droite d’être "la plus bête du monde" car elle se passait facilement de la gauche pour se déchirer.

Aujourd’hui, Jacques Chirac n’est plus un "roi fainéant" mais une figure tutélaire qui rassemble à la fois Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon et Jean-François Copé. Chiraquiens et balladuriens ont enterré la hache de guerre qui brisa d’innombrables destins politiques après 1995.

Désormais, tous lui rendent hommage, dans une sorte d’amnésie heureuse et nostalgique: 63% des Français estiment même qu’il fut un bon chef de l’Etat! Qu’il est loin le temps où Bernadette Chirac disait de son mari, après son échec en 1988: "Les Français ne l’aiment pas."

Il faut dire que depuis plusieurs années, l’ancien président de la République était affaibli. On ne critique pas un homme malade. Mais rien n’interdit de se rappeler combien les affrontements d’hier furent violents.

Et combien Jacques Chirac incarne aujourd’hui tout ce que les Français sont censés haïr et rejettent en soutenant le Front national.

Une dose d’affairisme symbole d’une époque révolue, un cumul des mandats à n’en plus finir, une vie dédiée entièrement à la politique et un libéralisme qui mit les syndicats et les jeunes dans la rue.

"Il n'est jamais tombé du mauvais côté"

Au pouvoir, Chirac fut impopulaire. Retraité, on le voit désormais comme un personnage des Tontons Flingueurs ou tout droit sorti d’un Belmondo.

Chirac, le hussard bon vivant, est aimé des Français parce qu’on garde de lui cette image sympathique d’un homme qui enquille les bières et n’ennuie pas trop les Français.

Un président au-dessus de la mêlée qui n’intervient pas tous les jours à la télévision. On aime Chirac car il est en décalage avec ses successeurs.

Depuis son départ sobre et silencieux de l’Elysée en 2007, on loue celui qui a su construire une digue face à l’extrême-droite.

On salue l’écolo avant l’heure, qui prévenait que la terre brûlait tandis que nous regardions ailleurs. On bénit celui qui a su reconnaître la responsabilité de la France dans la déportation des juifs.

On se souvient également qu’il a tenu tête aux Etats-Unis et refusé de s’embarquer avec Georges Bush dans la funeste guerre en Irak.

François Hollande, qui l’affronta en Corrèze avant de s’en rapprocher, avait même glissé dans la revue Charles: "Je le respecte car, dans les moments essentiels, il n’est jamais tombé du mauvais côté".

Jacques Chirac avait épousé les combats de son époque et trahi le gaullisme dont il devait être le parangon, en refusant de démissionner après le référendum sur l’Europe de 2005.

Le destin de Chirac était tout tracé: sa côte de popularité est montée en flèche à mesure que ses successeurs peinent à endiguer le chômage. Chirac, c’est la nostalgie d’un temps où la politique avait encore du pouvoir. Enfin, une certaine idée du pouvoir.

Car en France, si l’on a l’habitude de décapiter les rois, on le regrette toujours un peu après.