"Il faut garantir aux Français que leur facture va baisser": Christian Estrosi, invité sur LCI, à propos de la nationalisation à 100% d'EDF

Nationalisation à 100% d'EDF

À propos de la nationalisation d'EDF, Christian Estrosi a déclaré que cette décision allait "dans le bons sens mais à deux conditions". Estimant que la France "a commis des erreurs" en reculant sur le nucléaire ces dernières années, le maire estime que cette nationalisation peut permettre de "fédérer les moyens pour rattraper le retard".

Autre condition, celle de "dire aux Français quel avantage ils vont en tirer", à savoir "un électricité propre" mais aussi de "garantir que leur facture va baisser".

"Alors que la France est le pays qui produit l'électricité la moins chère, on la vend à des distributeurs à un prix assez faible mais qui la revendent aux Français à un prix très élevé", a-t-il déploré.

Immigration

Damien Fleurot a également évoqué les propos de Gérald Darmanin début mai contre Georgia Meloni, indiquant qu'elle était "incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue".

Christian Estrosi a estimé que l'Italie étant "un pays extrêmement exposé", la situation nécessitait "une forme de solidarité européenne". "Que nous reprenions attache avec l'Italie, je ne peux que m'en réjouir", a-t-il ajouté.

Le maire de Nice a également indiqué être favorable à une application accélérée des obligations de quitter le territoire français (OQTF) et annoncé qu'il ferait plusieurs propositions aujourd'hui au ministre de l'Intérieur.

Il a listé plusieurs mesures: le "droit de contrôle sur l'effectivité des études" dans le cadre du visa étudiant. "À partir du moment où on constate qu'il n'y a pas l'effectivité, on doit pouvoir le retirer."; le "contrôle sur les ressources, les capacités d'accéder à un logement" dans le cadre du regroupement familial; la mise en place d'un "droit de conscience morale" pour pouvoir s'opposer à un mariage blanc ou gris.

Mineurs non accompagnés

Alors que le président du conseil départemental Charles-Ange Ginésy déplorait en février dernier "le silence du gouvernement" et la "saturation totale des dispositifs d’accueil", Christian Estrosi a rappelé la responsabilité des conseils départementaux de prendre en charge les mineurs non accompagnés.

"Il n'y a pas assez de places ouvertes par le conseil départemental pour y faire face", a-t-il commenté, avant de confirmer qu'il demandait une extension du centre de détention, dans un bâtiment de la ville de Nice "assez sécurisé" qui permettrait d'ouvrir "60% de places supplémentaires".

Fin de l'aide médicale d'État?

Rebondissant également sur les propositions des Républicains et notamment celle de la fin de l'aide médicale d'État, le vice-président du parti Horizons a déclaré y être "assez favorable quand on pense qu'il y a des Français qui n'ont pas les moyens de se soigner correctement". Et d'ajouter: "c'est un sujet humanitaire et qui mérite d'être discuté".

Néanmoins, Christian Estrosi a également reproché à LR d'adopter "une posture pour essayer de trouver une place" et n'être "pas convaincu de la bonne foi des Républicains".

Transition écologique

Augmenter la fiscalité des Français les plus aisés pour financer la transition écologique? Le maire de Nice, qui a rappelé que la ville accueillera le sommet de l'Océan en 2025, préfère une augmentation des impôts des "plus pollueurs, ceux qui n'acceptent pas d'intégrer dans la gestion de leur entreprise une part de RSE".

Infirmière agressée au couteau à Reims

Le journaliste de LCI a fait réagir son invité au drame qui s'est produit dans un hôpital de Reims. "J'ai une pensée pour les familles, les collègues de cette infirmière qui a disparu et aussi pour Arnaud Robinet, je sais ce qu'un maire peut ressentir dans ces moments-là", a-t-il commenté.