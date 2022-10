"Il a toute ma confiance": Laurent Wauquiez apporte sans surprise son soutien à Eric Ciotti pour la présidence des Républicains

"Je voterai avec conviction pour Éric Ciotti", affirme Laurent Wauquiez qui précise avoir "beaucoup d'estime pour les différents candidats", notamment Bruno Retailleau qui "a fait un très gros travail comme président de groupe au Sénat".

Mais "Éric est un ami. On a beaucoup de combats communs, on a souvent défendu les mêmes choses", et "il a ce lien avec les militants qui est pour moi la première condition pour être président du parti", ajoute-t-il.

Le très droitier député des Alpes-Maritimes fait pour beaucoup figure de favori grâce au soutien des militants des puissantes fédérations du sud-est.

Le soutien de Laurent Wauquiez faisait peu de surprise, le député des Alpes-Maritimes ayant régulièrement répété que lui président de LR, il serait rapidement désigné candidat à la présidentielle de 2027.

"Un élu qui a du courage, de la clarté"

Laurent Wauquiez rend hommage dans Le Figaro à "un élu qui a du courage, de la clarté sur des sujets difficiles comme la sécurité et l’immigration".

Dans cette course à la tête du parti, le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau table lui sur une image de rassemblement et le soutien des élus, dont certains menaceraient de partir si Eric Ciotti prend le parti.

Dans son interview, Laurent Wauquiez tente de dissiper ces craintes: "moi qui connais bien Éric, c’est quelqu'un de très intelligent, beaucoup plus subtil que les caricatures qui sont faites de lui", assure-t-il, se disant "convaincu qu’il saura rassembler les sensibilités diverses de notre famille politique".

"C’est le président dont notre famille politique va avoir besoin. Il a toute ma confiance", ajoute-t-il.

Troisième candidat de cette campagne, le député du Lot Aurélien Pradié fait figure de challenger avec sa ligne de droite sociale proche de celle de Xavier Bertrand. Le président de la région Hauts-de-France devrait d'ailleurs assister à une de ses réunions publiques vendredi soir à Saint-Quentin.

L'élection du président de LR aura lieu le weekend du 3 décembre, avec si besoin un second tour le weekend suivant.