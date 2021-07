"Ici, une nouvelle série Netflix est née": Renaud Muselier réélu président du conseil régional

Après que son nom eut été marmotté 84 fois dans l'hémicycle phocéen par le doyen André Garron, celui que ses proches surnomment "Muso" a eu du mal à rester placide. Radieux, le petit-fils de l'amiral Émile Muselier a repris la barre du paquebot régional.

Il y a été accueilli chaleureusement par le même doyen dont le discours, prononcé trop loin des micros, s'est hélas perdu pour la postérité.

"Cette responsabilité est immense", commence-t-il. "Nous représentons trois marques monde: la Provence, la Côte d'Azur et les Alpes. Un superbe tissu de PME, des hommes et des femmes capables de faire face à tous les possibles."

"Nos héritages, tous nos héritages, ont façonné notre quotidien. Nous allons maintenant écrire l'avenir", promet-il avant d'évoquer la pandémie: "Une épreuve incroyable qui reste un révélateur de la force de notre effectif. Nous avons relevé tous les défis."

"Une dream-team"

Le nouveau président affirme s'être entouré d'une "dream-team" composée "loin des appareils politiques, des pressions nationales. On a additionné les compétences."

"Bien sûr, chacun sera libre de choisir son champion pour les échéances à venir", précise-t-il. "Mais je serai attentif à ce que la politique nationale ne pollue pas notre action. Cette campagne a été sans complaisance. Les états-majors ont fait de la Région Sud un immense champ de tir. Tous les commentaires, tous les mensonges ont été prononcés! Il m'a fallu rappeler sans cesse mon parcours et ma vérité."

"Ici, une nouvelle série Netflix est née", grince-t-il. "Après Game of Thrones, il y a eu Game of Paca. Mais ici, dans le Sud, personne ne peut rien nous imposer. La stratégie était la bonne et nous avons gagné!"