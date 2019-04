Humour et politique : Eric Ciotti reçoit le prix du Jeu de "Miot"

Jusque sur le terrain de l'humour, le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti est un fin connaisseur du ministère de l'Intérieur... Son bon mot sur Gérard Collomb, "ministre de l'Intérieur qui est déjà à l'extérieur du gouvernement", lui a valu de se voir attribuer mardi 9 avril le Prix du Jeu de "Miot" par le jury du Prix "Press Club, Humour et politique" présidé par Nelson Monfort.

Le 2 octobre dernier, le député LR des Alpes-Maritimes avait commenté la démission (refusée à ce moment-là) de Gérard Collomb par cette phrase très remarquée : "Nous avons un ministre de l'Intérieur qui est déjà à l'extérieur du gouvernement. Et ce n'est pas acceptable, ce n'est pas supportable."

Gérard Collomb était justement lui aussi "nominé" mardi dans la catégorie du jeu de "Miot" (du nom du journaliste Jean Miot, créateur du prix) pour ces mots prononcés dans la même période: "D'habitude, les gens se battent pour être ministre, et moi je me bats pour ne plus l'être".

LE GRAND PRIX POUR EDOUARD PHILIPPE

C'est Edouard Philippe qui a reçu le Grand Prix "humour et politique" pour une réplique, un rien désabusée. A la question d'un journaliste: "Est-ce que tout remonte à Matignon?", le Premier ministre avait répondu, très inspiré : "Non, seulement les emmerdes...".

Le Prix spécial du jury a été attribué à Gilles Le Gendre, président du groupe LREM à l'Assemblée pour son commentaire à propos des mesures sur le pouvoir d'achat : « Nous avons probablement été trop intelligents, trop subtils », avait-il déclaré très sérieusement sur Public Sénat.