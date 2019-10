Homme d'affaires ou juriste? Les Tunisiens votent pour une présidentielle à suspense

Avec des personnalités aux antipodes, MM. Karoui et Saied, respectivement 56 et 61 ans, présentent au moins un point commun: ils ont tous deux créé la surprise il y a un mois en parvenant à s'extraire du peloton des 26 candidats, au détriment notamment des dirigeants sortants, sanctionnés par une population exaspérée par les chamailleries politiciennes et l'horizon économique invariablement bouché depuis la révolution de 2011.

La mort en juillet du premier président élu démocratiquement au suffrage universel, Béji Caïd Essebsi, a accéléré cette élection de quelques mois, précipitant le pays dans une saga politique. Le dernier rebondissement en a été la libération in-extremis mercredi, après plusieurs rejets de la justice, de Nabil Karoui.

"Que ce derby se termine en faveur de la Tunisie", lance Najoua Nahali, 53 ans, montrant son doigt taché d'encre après avoir voté dans le centre de Tunis.

"Rendez vous avec l'Histoire", titre le journal La Presse tandis que Le Temps estime que "les absents seront dans leur tort".

Au premier tour le 15 septembre, seul un électeur sur deux s'était déplacé, les Tunisiens reprochant à la classe politique de ne pas répondre à leurs difficultés économiques.