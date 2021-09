Hervé Morin retrouve sa "bande de potes" dans le Var

Lorsque Hervé Morin s’exprime, il laisse successivement la parole à l’ancien ministre de la Défense, au président du conseil régional de Normandie, au patron des Centristes. Tous les costumes qu’il a portés ont façonné l’homme qui, ce week-end, animera le congrès national de son parti à La Seyne-sur-Mer. Convictions en bandoulière.

Vous soutenez Valérie Pécresse. Pourquoi ne pas porter vous-même vos idées à la primaire de la droite et du centre ?

Pas mal d’amis m’ont invité à y participer. Mais j’ai pris l’engagement vis-à-vis des Normands de me consacrer pleinement à ma région. J’ai envie de tenir parole.

Vous avez déclaré dans Le Point : "C’est le temps des femmes". Est-ce réellement un argument ?

Derrière cela, il y a l’idée que pour diriger le pays, on a besoin non pas de grands discours au pied de l’Acropole, mais de responsables politiques qui ont une sensibilité particulière. Valérie Pécresse a fait la preuve de son sens pratique et de son pragmatisme. Elle est la seule à aborder la question de l’éducation de façon concrète. N’oubliez pas que depuis quarante ans, elle a été la seule ministre à réussir une réforme de l’enseignement !

À quoi sert une primaire si l'un des principaux prétendants à l'Élysée, Xavier Bertrand, refuse d'y participer ?

J’ai lu sa déclaration de lundi dans Le Figaro : il assure qu’il ne sera pas le facteur de division de la droite. Cela signifie, en clair, qu’il accepte de se soumettre à un processus de sélection et de qualification.

Quel doit être le rôle de l'État dans une société post-Covid ?

Il y a une accélération de la transformation de la société. Pour accompagner ce phénomène, il faut un État qui accorde une large place à l’autonomie des collectivités locales, qui crée les conditions du redressement du pays en libérant les énergies. Il faut aussi un État fort sur les domaines régaliens comme la défense. Un des grands enjeux, c’est de reconstruire un collectif loin des replis égoïstes.

La décentralisation est l'un de vos chevaux de bataille. C'est un thème porté largement par Valérie Pécresse, mais aussi par Xavier Bertrand ?

En effet. C’est un mouvement de fond. Tous nos compatriotes ont pu constater que, lorsque la France n’avait pas de masques, ce sont les régions qui ont trouvé des solutions ! Les politiques de proximité doivent être conduites par les collectivités locales.

Que pense l'Européen convaincu que vous êtes de l'action du Président au sein de l'Union ?

L’Europe qu’il décrit, c’est une Europe que j’aime. Mais cette conception n’est pas partagée par les autres membres de l’Union. Il ne faut pas raconter d’histoires aux Français.

Le futur président des Centristes sera élu dimanche pour trois ans. Vous êtes seul candidat. Est-ce bien démocratique ?

[Il sourit] On est dans un parti qui est d’abord une bande de potes. Des copains qui ont passé des moments difficiles en restant soudés. Cela crée une ambiance particulière.

Vous reconnaissez être très superstitieux. Quelle est la dernière chose que vous ayez faite par superstition ?

Je suis propriétaire de chevaux. J’ai demandé à ma compagne de changer de tenue parce que j’avais le souvenir qu’avec celle qu’elle portait, autrefois, nous avions perdu une course !