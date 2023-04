Périscolaire, accessibilité, travail... Ce qu'a dit Macron lors de la Conférence nationale du handicap

"J'ai entendu dire que certaines associations seraient absentes. C'est mieux de travailler ensemble". C'est ainsi qu'Emmanuel Macron a d'abord lancé une pique aux assos qui avaient décidé de boycotter, ce mercredi 26 avril, la 6e Conférence nationale du handicap (CNH).

"Nous ne sommes pas à la hauteur de l'égalité gravée aux frontons de nos bâtiments", a poursuivi le président de la République. Il a ensuite abordé "cinq grands axes sur lesquels travailler et s'améliorer".

Enfance et Education

"Le cœur de la bataille est celle des diagnostics", a dit le président, qui estime que 40.000 enfants autistes ont été aidés par la nouvelle stratégie du gouvernement.

430.000 élèves sont en situation de handicap sont scolarisés en milieu ordinaire à l'école, soit "30% en plus en 5 ans", "une révolution silencieuse", selon Macron. Mais les établissements peinent souvent à bien les accompagner et près d'un sur dix reste non scolarisé.

"Nous allons collectivement amélioré le système", a ajouté le chef de l'Etat, annonçant une augmentation de "400 à 500 euros par mois dès la rentrée", ainsi que du plein temps, pour les Accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) à l'école.

Dans l'enseignement supérieur, 50.000 étudiants en situation de handicap seraient inscrits. "Notre système est tellement compliqué", a avoué le président, en voulant décrire le nouveau système d'aide qui sera mis en place à la rentrée. Il sera précisé dans les prochaines semaines.

Pour améliorer l'accueil des enfants handicapés à l'école ordinaire, des établissements pourront expérimenter des partenariats avec des "équipes mobiles d'éducateurs spécialisés, orthophonistes, psychomotriciens".

Travail

"Les professionnels de France-Travail seront désormais la porte d'entrée des personnes en situation de handicap avec un projet professionnel", a décrit Emmanuel Macron.

Les personnes travaillant en Établissement et service d'aide par le travail (Esat) devraient désormais toucher 100% du Smic (au lieu de 70% aujourd'hui) et 100% des prestations sociales.

De plus, le président a dit souhaiter "une fonction publique inclusive". 6% des employés seraient situation de handicap, un chiffre moindre dans le privé.

Accessibilité

"Les moyens seront mis sur l'accessibilité. L'école va changer, le transport, le logement, France Travail va faciliter les parcours professionnels", a énuméré le président.

Une enveloppe de 400 millions d'euros doit ainsi permettre, d'ici 2027, de rendre les "158 gares prioritaires nationales" accessibles pour tous les handicaps, moteurs et sensoriels. La moitié seulement est aujourd'hui accessible.

Au sortir de la conférence de presse donnée par le chef de l'Etat, les associations étaient déjà déçues ce mercredi, notamment par le manque de sanctions concernant le sujet de l'accessibilité.

"J'ai trouvé cela extrêmement décevant" a dit Arnaud de Broca, président du collectif Handicaps, sur France Info "C'est lui qui n'a pas relevé le défi d'une rencontre avec les associations", a-t-il conclu.