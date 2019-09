"Guerrier" et "ami fidèle": un élu azuréen raconte Jacques Chirac, de l'Assemblée à Nice

"J'en garde l'image d'un homme extrêmement chaleureux, proche des gens." Voici, d'emblée, le Chirac que souhaite dépeindre le centriste Rudy Salles. "Il savait aussi bien s'adresser aux grands patrons du CAC 40, aux chefs d'Etat ou au petit peuple avec la même bonhomie, la même générosité. Quand il était au milieu d'une foule, il était dans son élément, comme un poisson dans l'eau. C'était un vrai humaniste."

Rudy Salles, 65 ans, a pu observer les deux visages de Jacques Chirac. Celui de l'élu politique. Celui de l'homme intime, aussi.

Député des Alpes-Maritimes de 1988 à 2017, il a côtoyé "le bulldozer" sur les bancs de l'Hémicycle. Il a également été un témoin privilégié de sa relation d'amitié avec feu André Bonny, qui fut son député suppléant.

"Je l'ai bien connu car nous avons siégé ensemble à l'Assemblée nationale de 1988 à 1995", se souvient l'élu niçois. "A cette époque, on côtoyait Chirac, Giscard, Barre. Des personnalités très fortes, qui nous ont inspirés. C'était une grande chance d'avoir de grandes voix comme celles-là!"

"Comment va mon petit andré?"

Rudy Salles se souvient de l'infatigable député RPR, capable de sortir frais comme un gardon d'une nuit de débat sur le traité de Maastricht. "Le député Chirac était extrêmement actif. C'était une boule d'énergie. Une énergie redoutable. C'était un guerrier, un combattant! Quand il partait au combat, plus rien ne l'arrêtait. Car il pouvait compter sur des amis fidèles."

Parmi eux, le Niçois André Bonny, disparu en 2007. Le député suppléant de Rudy Salles avait connu Jacques Chirac pendant la guerre d'Algérie. "Ils ont noué une amitié fidèle que Chirac n'a jamais oubliée. Chaque fois qu'il venait à Nice, il appelait André Bonny pour qu'il vienne le chercher à l'aéroport. Une fois élu président, Chirac téléphonait à André ou lui envoyait une petite lettre manuscrite pour demander de ses nouvelles. Chaque fois que je le voyais, il me demandait: "Comment va mon petit André?"

Rudy Salles se souvient d'une anecdote avec autre député niçois, Charles Ehrmann. En 1997, Jacques Chirac dissout l'Assemblée. Charles Ehrmann, déjà octogénaire, a dépassé la limite d'âge fixée par le RPR pour candidater. "Charles Ehrmann a écrit à Chirac. Puis il est parti le voir à Paris lors d'un meeting. Il lui a dit: "Jacques, je suis candidat quoi qu'il arrive!" Il l'a écrit dans une lettre et l'a glissée dans la poche. Chirac a dit: "Bon, on ne peut pas lutter contre Ehrmann... Il est candidat". Et Charles Ehrmann a été réélu député. Cette fois-ci, "le bulldozer" avait trouvé à qui parler.

"chaleureux et truculent"

De la présidence Chirac, Rudy Salles retient le refus d'engager la France dans la guerre d'Irak, et une "détermination farouche à combattre l'extrême-droite". Principale "erreur" à ses yeux: que Jacques Chirac n'ait pas profité de sa large réélection face à Jean-Marie Le Pen, en 2002, pour "former un gouvernement d'union et engager les réformes dont le pays avait besoin."

Depuis, la vie politique a bien changé. Pour l'élu niçois, Jacques Chirac reste une figure emblématique d'une époque, éclipsée par les réseaux sociaux et l'info continue. "C'était un personnage extrêmement chaleureux, truculent, toujours en mouvement. Il était très à l'aise sur le terrain. Même président de la République, il y restait viscéralement attaché."

Pour Rudy Salles, ce jour de deuil marque la fin de "cette agonie, d'une très grande tristesse pour tout le monde. Il était temps pour lui que ça se termine. Quand on sait qui il était, on se doute que cette période a été un véritable calvaire, pour lui et sa famille... Je pense notamment à Bernadette."