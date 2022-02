Guerre en Ukraine: les avoirs du président de l'AS Monaco Dmitri Rybolovlev non gelés… pour l’instant

En riposte à l’invasion russe en Ukraine, l’Union européenne a déployé un arsenal de sanctions dont le gel des avoirs de près de 400 personnalités russes et biélorusses – que Monaco applique – dans le but d’assécher les canaux de financement des proches de Vladimir Poutine. Le président de l’AS Monaco, Dmitri Rybolovlev, n’apparaît pas dans cette liste noire mais la sérénité n’est pas de mise pour autant selon son entourage, contacté hier. "Pour l’instant Dmitri Rybolovlev n’est pas concerné mais on ne peut pas prévoir les futures réactions de l’Europe, la France, la FIFA ou même l’UEFA."

Le président de Chelsea dans les négociations mais hors jeu

Le président de l’ASM n’aurait en tout cas pas l’intention de se mettre en retrait, à l’instar du président de Chelsea, Roman Abramovitch, qui a fait le choix de déléguer la gestion du club londonien à sa fondation caritative.

Un président proche de Poutine qu’on apprenait hier engagé dans des pourparlers en faveur de la paix. La veille, Le Monde avait d’ailleurs relevé un post de sa fille, Sofia, sur Instagram. "Le mensonge le plus grand et le plus réussi de la propagande du Kremlin est que la plupart des Russes seraient solidaires de Poutine."

D’après son entourage, Dmitri Rybolovlev, lui, "n’entretient aucun lien avec le monde politique russe et n’a plus d’activités en Russie". Il avait d’ailleurs été bouté hors du territoire russe par des proches de Poutine au début des années 2000, après avoir fait fortune grâce au commerce de la potasse via sa société Uralkali, revendue à prix d’or.

Si l’entourage de Rybolovlev marche sur des œufs, c’est que plane le souvenir de 2018 aux États-Unis, où le Congrès américain avait – de manière inédite – couché le nom du président de l’AS Monaco sur une liste de 250 "Ennemis de l’Amérique". Il était alors suspecté de s’être immiscé dans la campagne présidentielle américaine en faveur de Donald Trump, dont il avait racheté une maison en Floride en 2008 le "sauvant de la faillite".

"Une situation douloureuse"

Pour l’heure, Rybolovlev, qui détient également un passeport chypriote, n’est pas cerné financièrement mais, comme tous les Russes, voit ses possibilités de mouvement réduites. Une situation "pesante" pour la communauté russe de l’ASM.

"C’est une situation bien évidemment difficile et très douloureuse, que nous suivons de près. En tant que dirigeant d’un club de football, je pense que le terrain que l’on peut imaginer convenir pour un affrontement, c’est le terrain sportif. J’espère que la paix viendra le plus tôt possible." Après match dimanche, le vice-président russe de l’AS Monaco, Oleg Petrov, a commenté en ses mots l’actuel conflit et l’action symbolique des joueurs de Reims, qui ont retardé le coup d’envoi du match en guise de protestation "contre les actes de guerre russes".

À ce stade, le président de l’ASM et le club ne sont pas impactés, ni l’ASM basket dont le président, Aleksej Fedoricsev est le patron de Fedcom, leader mondial du soufre et des engrais.