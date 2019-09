Grande première à Monaco, le Conseil national va lancer une vaste consultation sur la qualité de vie en Principauté

Si l’examen du budget rectificatif de l’État débute le 8 octobre au Conseil national, Stéphane Valeri a souhaité faire sa rentrée non pas en parlant de lignes comptables mais plutôt de lignes politiques. Et la priorité des priorités, aujourd’hui, pour lui, c’est la qualité de vie.

Un vaste sujet, régulièrement abordé dans nos colonnes, et sur lequel personne n’est satisfait. Le gouvernement a eu beau faire des annonces sur la mise en place de plusieurs mesures pour limiter les nuisances, rien ne semble changer. L’impact est faible, voire nul, sur le ressenti de la population locale. Mais que sait-on du ressenti réel ? L’institut BVA va apporter des réponses.

"Nous avons décidé de nous appuyer sur des données concrètes et objectives, sur une mesure fiable de l’avis de la population monégasque et résidente, ainsi que des salariés pendulaires", explique le président du Conseil national.

Une grande première

C’est la première fois que le Conseil national va donner la parole à la population. Ce ne sera pas un sondage mais une consultation auprès de tous les Monégasques de plus de 18 ans qui vont recevoir un document d’une quarantaine de questions.

Un petit avant-goût? La question n° 1 est une assertion sur laquelle les Monégasques sont invités à donner leur sentiment: "Tout est fait à Monaco pour préserver notre qualité de vie."

Cinq possibilités de réponses seront proposées: "pas du tout d’accord, plutôt pas d’accord, plutôt d’accord, tout à fait d’accord, ou je n’ai pas d’avis".

Autre affirmation à commenter: "Globalement, les conditions de circulation sont de plus en plus difficiles en Principauté".

Ou encore: "Il faut imposer un phasage dans le temps et par quartier des chantiers privés, en reportant certaines opérations".

Questionnaires anonymes

Les questionnaires complétés pourront être renvoyés gratuitement et resteront anonymes. Les résidents et les salariés pourront également donner leur avis via internet.

"À partir de ces données précieuses, nous serons en mesure de formuler davantage de propositions, et de demander au gouvernement des actions concrètes, notamment dans les domaines des chantiers, de la voirie, ou de la circulation", souligne Stéphane Valeri.

La vice-présidente Brigitte Boccone-Pagès rappelle: "L’écoute n’est pas une nouveauté pour la majorité, c’est même inscrit dans son ADN. Aujourd’hui, au travers de cette grande démarche d’écoute, c’est le Conseil national qui va à la rencontre de la population, à commencer par les Monégasques. La qualité de vie est une affaire de perception qui est dépendante de la situation personnelle de chacun. La condition expresse pour que cette démarche ait une valeur est de s’entourer de toutes les garanties de professionnalisme, de régularité, de qualité dans le recueil et le traitement des données et de parfaite conformité légale, réglementaire et éthique. Le Conseil national n’est destinataire d’aucun questionnaire. Ils seront tous transmis par la Poste de Monaco à l’institut BVA."

Le résultat de cette vaste consultation est attendu en novembre.

