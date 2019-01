Gérard Spinelli, maire heureux de Beausoleil Les projets phares réalisés en 2018

Il revendique d’être « un maire heureux, à bien des titres ». Première phrase prononcée et voilà que Gérard Spinelli livre le ton de ses vœux à la population pour 2019. Point de diatribes ou de saillies bien senties contre l’État, à l’instar de ses homologues des communes avoisinantes. Mais un discours (fleuve) résolument optimiste au cœur du pimpant centre culturel Prince Jacques. Une grande première dans ce lieu puisque cette cérémonie se déroulait d’ordinaire sous le chapiteau de la place de la Libération. « Très heureux aussi de présenter cette cérémonie de vœux, pour la première année depuis dix ans, libéré enfin totalement de ce joug judiciaire qui n’aurait jamais dû être le mien, et qui, s’il n’a jamais entravé l’énergie de mon action municipale, a profondément marqué ma vie d’homme et celle de ma famille », ajoute-t-il, faisant allusion à sa relaxe dans l’affaire de la tour Odéon dite « mains propres », survenue en...