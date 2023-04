Georges Marsan intronisé, délégations attribuées... le nouveau conseil communal prêt à l'action pour Monaco

Il y a des formalités auxquelles les élus ne peuvent déroger, même si elles s’avèrent sans enjeu. L’investiture du maire de Monaco et de ses adjoints d’hier matin, aussi solennelle qu’elle soit, en fait partie. Avec sa touche d’originalité, cependant, qui n’est pas passée inaperçue chez le public: ici en Principauté, la cérémonie s’introduit et se conclut en… musique, chants monégasques et danses traditionnelles.

Dix adjoints sur 14 élus

À 11h01 précises, après la prestation de l’harmonie municipale et des chanteurs d’U Cantin d’a Roca, et une fois les invités placés selon un protocole bien établi, le doyen du conseil communal, André J. Campana, a présidé et ouvert, non sans humour, la session extraordinaire à laquelle le conseil communal était convoqué afin d’élire le maire et ses adjoints.

Ces derniers composant par la suite, pour quatre ans, la municipalité "comme le stipule l’article 7 de la loi 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale", a précisé André J. Campana. Et ce, après que la liste nommée "L’évolution communale" a été élue le dimanche 19 mars dernier. Une élection sans surprise puisqu’elle était seule en lice.

André J. Campana a remercié en ouverture de séance les personnalités présentes venues assister à la cérémonie puis a longuement souhaité la bienvenue aux quatre nouveaux du conseil. "Nous savons qu’ils sauront apporter différents domaines de compétences qui ne pourront qu’aider notre conseil communal dans sa tâche parfois difficile."

Avec 15 voix

Après avoir eu une pensée reconnaissante et cordiale pour les élus communaux précédant la liste "L’évolution communale", André Campana a procédé au vote d’investiture du maire.

"L’installation du nouveau conseil communal reste un instant solennel car il engage dès cet instant la responsabilité pleine et entière de ses membres pour les quatre années à venir."

Comme on pouvait s’y attendre, Georges Marsan s’est porté candidat au poste de maire et fut le seul. Avec 15 voix, il a été réélu pour un sixième mandat, laissant derrière lui le record de cinq mandatures qu’il co-détenait avec Jean-Louis Médecin (de 1971 à 1991).

Équipe élue à l’unanimité

Georges Marsan a ensuite été invité à présider la séance, non sans avoir été auparavant habillé de l’écharpe rouge et blanche autour de la taille. Ému par cette reconduction dans ses fonctions de premier magistrat, il a souligné être "très honoré de recevoir cette écharpe qui est le symbole de la confiance que vous me témoignez mais aussi de la grande responsabilité qui m’incombe à cet instant". "Et je dois dire que je ressens aujourd’hui la même émotion que la première fois."

Après son intervention, où il s’est notamment félicité d’avoir instauré depuis le précédent mandat la parité dans son conseil, le maire a soumis au vote sa proposition d’équipe d’adjoints, soit dix sur les 14 élus, mais également les délégations qu’il a souhaité confier aux nouveaux arrivants. Une proposition votée dans l’ensemble à l’unanimité (lire ci-dessous).

À 11h55, la séance était levée pour laisser place à un moment convivial sur le parvis de la mairie où une fanfare olympique a été jouée, celle-là même interprétée pour le JO de 1984. Tout un symbole.