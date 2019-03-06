Georges Marsan dévoile la 2e partie de son programme et lance un appel aux électeurs

La messe est dite. Depuis le vendredi 1
er mars, c’est officiel : il n’y aura aucun suspense aux élections communales du 17 mars prochain. Une seule liste est en course, baptisée « L’Évolution communale », conduite par le maire sortant, Georges Marsan. Et pour enlever un dernier attrait à ce scrutin, les quinze candidats qui postulent sont quasiment les mêmes que dans l’équipe sortante, à une exception près, Mélanie Flachaire, qui vient numériquement remplacer Henri Doria.
Dans ces conditions, intéresser les électeurs monégasques à cette campagne qui a officiellement débuté samedi dernier à minuit, et les convaincre d’aller glisser un bulletin dans l’urne le dimanche 17 mars relève presque de l’exploit. Le voilà, le véritable enjeu de cette élection, dans un petit pays qui n’en compte que deux. Georges Marsan le sait bien, lui qui n’a de cesse de répéter, dès qu’il croise un journaliste, qu’il faut que les Monégasques aillent voter.
Appel à la mobilisation
Ce mardi matin, comme il l’avait fait une semaine plus tôt, le candidat a présenté, devant la presse locale, la seconde partie de son programme, développée par ses sept autres colistiers. Mais avant…
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