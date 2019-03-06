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      Georges Marsan dévoile la 2e partie de son programme et lance un appel aux électeurs

      PAR arnault Cohen Mis à jour le 06/03/2019 à 08:36 Publié le 06/03/2019 à 11:00
      Mis à jour le 06/03/2019 à 08:36 Publié le 06/03/2019 à 11:00
      Georges Marsan entouré de sept de ses quatorze colistiers, hier, pour dévoiler la seconde partie de son programme.

      Georges Marsan entouré de sept de ses quatorze colistiers, hier, pour dévoiler la seconde partie de son programme. Photo JFO

      Georges Marsan dévoile la 2e partie de son programme et lance un appel aux électeurs

      Par arnault Cohen Le 06/03 à 11h00 MàJ 06/03 à 08h36

      Ce sera le seul et unique enjeu des élections communales du 17 mars prochain: la participation des 7.335 électeurs inscrits. Le maire sortant exhorte les électeurs à aller voter.

      La messe est dite. Depuis le vendredi 1er mars, c’est officiel : il n’y aura aucun suspense aux élections communales du 17 mars prochain. Une seule liste est en course, baptisée « L’Évolution communale », conduite par le maire sortant, Georges Marsan. Et pour enlever un dernier attrait à ce scrutin, les quinze candidats qui postulent sont quasiment les mêmes que dans l’équipe sortante, à une exception près, Mélanie Flachaire, qui vient numériquement remplacer Henri Doria.

      Dans ces conditions, intéresser les électeurs monégasques à cette campagne qui a officiellement débuté samedi dernier à minuit, et les convaincre d’aller glisser un bulletin dans l’urne le dimanche 17 mars relève presque de l’exploit. Le voilà, le véritable enjeu de cette élection, dans un petit pays qui n’en compte que deux. Georges Marsan le sait bien, lui qui n’a de cesse de répéter, dès qu’il croise un journaliste, qu’il faut que les Monégasques aillent voter.

      Appel à la mobilisation

      Ce mardi matin, comme il l’avait fait une semaine plus tôt, le candidat a présenté, devant la presse locale, la seconde partie de son programme, développée par ses sept autres colistiers. Mais avant…

      La suite du direct