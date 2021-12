Gaz lacrymogènes contre des milliers de manifestants anti-putsch au Soudan

La foule, désormais à quelques dizaines de mètres du palais où siègent les autorités de transition chapeautées par le général Abdel Fattah al-Burhane, auteur du coup d'Etat mené le 25 octobre, avance et recule au gré des charges policières.

A chacune d'elle, de nouveaux blessés sont évacués par des manifestants, a constaté un journaliste de l'AFP.

Des barrages de grenades lacrymogènes attendent également les protestataires qui tentent de traverser les ponts reliant ses banlieues à Khartoum.

Dès les premières heures du jour, les autorités ont tenté de verrouiller le pays. D'abord, l'internet mobile a disparu, puis les communications téléphoniques n'ont plus fonctionné et les manifestants qui prévoyaient de venir des différents quartiers et banlieues vers le palais présidentiel ont découvert que dans la nuit des grues avaient déposé d'énormes containers en travers des ponts sur le Nil.

Dès vendredi, le gouvernorat de Khartoum avait prévenu que les forces de sécurité "s'occuperont de ceux qui contreviennent à la loi et créent le chaos", notamment aux abords "des bâtiments de souveraineté stratégique". A chaque manifestation, les premiers tirs ont lieu devant le Parlement, le palais présidentiel ou le QG de l'armée.

Il n'empêche, ils étaient de nouveau samedi des dizaines de milliers à Khartoum, dans ses banlieues, mais aussi à Madani, à 150 kilomètres au sud de la capitale, à Atbara (nord) et à Port-Soudan (est), selon des témoins, à conspuer l'armée, son chef Burhane et même le Premier ministre civil Abdallah Hamdok sous une nuée de drapeaux soudanais et les youyous de manifestantes.

M. Hamdok a retrouvé son poste en acceptant de reconnaître l'état de fait post-putsch et donc la prolongation du mandat du général Burhane à la tête du pays pour deux ans.

"Le monde doit surveiller"