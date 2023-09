François Hollande dans le Var : "Dans son état actuel, la gauche n’est pas une alternative"

De passage dans le Var - il était samedi à bord du bateau français lors du Sail Grand Prix de Saint-Tropez - François Hollande participait, ce dimanche matin à Six-Fours-les-Plages, au "Brusc à livre ouvert", une rencontre littéraire organisée par le comité de liaison des associations bruscaines.

Si pour l’ancien président de la République "écrire est un devoir", parler, échanger avec les Français semble un plaisir. À l’ombre des pins parasols de la maison du patrimoine - "le paradis existe" - l’ancien hôte de l’Élysée, charmeur, n’a pas été avare de son temps avec les quelque 160 personnes venues assister à cette rencontre. Des sympathisants socialistes, sinon des militants venus écouter ce que François Hollande a à dire. "L’expérience, la réflexion qu’il peut apporter au renouveau de la gauche de gouvernement derrière Cazeneuve ou Le Foll est appréciable", confiait le Six-Fournais Michel à la fin de la séance de dédicaces. Juste avant que l’ancien Président ne nous accorde une interview.

Les coups d’État se multiplient en Afrique francophone. Comment l’interpréter? Comme le déclin de la France, la perte irréversible de son influence sur le continent africain?

C’est d’abord une mauvaise nouvelle pour les Africains eux-mêmes qui, comme tout peuple qui aspire à la liberté, souhaitent des régimes démocratiques et non des coups d’État militaires. Mais c’est aussi une mise en cause de ce que nous représentons, et pas simplement la France d’ailleurs: c’est-à-dire la démocratie, l’Occident, tous ceux qui, à un moment, ont eu des responsabilités dans le passé colonial, mais aussi dans la solidarité. Quand je suis intervenu pour que la France puisse repousser les djihadistes au Mali, c’était à la demande des Africains. Aujourd’hui les régimes autoritaires, comme la Russie ou la Chine, ont une volonté de déstabiliser ces pays, en tout cas de contribuer à leur déstabilisation pour nous en chasser. Mais comme je l’affirme: nous, la France, ne venons en Afrique que parce que nous y sommes appelés. S’ils ne veulent plus de la France et bien nous aurons à nous retirer, mais en faisant savoir que nous sommes toujours prêts à soutenir l’Afrique et à la défendre contre le terrorisme et contre les régimes qui lui volent ses richesses.

Revenons à la politique française. Partagez-vous l’avis de Gérald Darmanin qui dit qu’en 2027, la victoire de marine Le Pen est assez probable?

Quand on est au pouvoir, on ne peut pas penser que c’est l’opposition la plus extrémiste qui va vous succéder. Votre rôle est de tout faire pour que cette hypothèse ne se produise en aucune façon. D’abord parce qu’elle représente un danger. Ensuite parce que la responsabilité du ministre de l’Intérieur est de régler les problèmes qui peuvent, s’ils ne le sont pas, conduire à des votes extrêmes. Je pense que la menace existe et que c’est à l’ensemble des forces démocratiques, qu’elles soient dans la majorité ou dans l’opposition, de trouver des solutions, d’apparaître comme des facteurs d’espérance. Il ne suffira pas de dénoncer l’extrême droite pour qu’elle n’arrive pas au pouvoir. C’est d’abord en montrant les dangers qu’elle représente et surtout en offrant des solutions et un espoir pour les citoyens. C’est ce à quoi la Gauche devrait se mettre au travail le plus rapidement possible, parce que ce n’est pas dans l’état où elle est qu’elle peut apparaître comme une alternative.

Justement, les prochaines échéances électorales sont les Européennes en 2024. Êtes-vous favorable à une candidature unique de la gauche?

Non. Par le passé, il n’a jamais été question pour les élections européennes d’une liste commune avec les communistes ou les écologistes. Pourquoi? Parce que nous n’avons pas forcément les mêmes positions les uns et les autres. Il était donc tout à fait compréhensible que nous partions sur des listes séparées. Aujourd’hui encore, sur les questions de l’Ukraine, de l’Alliance atlantique, de la façon avec laquelle il faut travailler avec l’Allemagne, il existe des différences entre les socialistes, La France Insoumise, et les écologistes. Ensuite, à travers ces élections européennes, il y a aussi une opportunité qui est donnée pour que le mouvement social-démocrate qui existe à l’échelle de l’Europe puisse être le plus fort possible. Le rôle des socialistes est donc d’envoyer le plus grand nombre de parlementaires à l’assemblée de Strasbourg pour donner à cette famille de pensée la place qu’elle revendique. Voilà pourquoi je pense qu’il faut présenter non seulement une liste socialiste qui a déjà été décidée, mais en faire une liste de très grand rassemblement avec les amis de Bernard Cazeneuve et d’autres formations politiques du centre gauche ou de la gauche, de manière que cette liste fasse le score le plus élevé possible.

Les jeunes de la Nupes mettent pourtant la pression sur les dirigeants de cette coalition pour qu’il y ait une liste unique.

Les jeunes de la Nupes, ce sont les vieux de La France Insoumise (rire).

Le journal Libération faisait état début septembre d’un sondage ViaVoice dans lequel Marine Le Pen atteint une cote de popularité très élevée. C’est la preuve que la dédiabolisation du Rassemblement national a fonctionné?

La stratégie de Marine Le Pen depuis des années est de s’exprimer le moins possible pour ne pas exposer ses positions qui inquiètent parfois les Français. Elle ne dit plus qu’elle est en soutien de la Russie. Elle ne dit plus qu’il faut sortir de l’Alliance atlantique. Elle ne dit plus qu’il faut sortir de la zone Euro. Elle ne dit plus rien pour ne pas inquiéter. Même si elle garde ses positions. Le rôle des formations démocratiques de droite ou de gauche, ce n’est pas simplement de dénoncer (même s’il faut le faire), mais de décrypter ce que propose toujours l’extrême droite. Et puis c’est surtout d’offrir des solutions. Les électeurs qui votent ou qui pourraient voter pour le RN ne sont pas des Français qu’il faut exclure, mais des Français qu’il faut convaincre et à qui il faut donner un espoir. Hélas, les partis politiques se sont largement affaiblis, désorganisés, déstructurés. Ce qui fait que le RN peut avancer plus facilement et je crois que dans le Var, vous en avez l’illustration.

Ségolène Royal a proposé récemment d’être tête de liste d’une candidature unique de la gauche aux Européennes. Était-ce une bonne idée?

C’était une idée sans doute qui, à un moment, était portée aussi par Jean-Luc Mélenchon. Je n’ai pas l’impression qu’elle ait été convaincante. Mais ce n’est pas une question de personne. C’est une question de ligne politique. Si on est sur une ligne politique qui est différente, il faut qu’il y ait une liste qui puisse la porter. Comme je dis souvent: une liste c’est une ligne et une ligne c’est une liste. Quand on a une identité, il faut la présenter devant les Français. Ça n’empêche pas l’union. L’union est nécessaire. Mais une fois que l’on s’est compté dans une élection nationale ou une élection européenne: on regarde les rapports de force et on voit à ce moment-là comment le rassemblement peut se faire. C’est la conception de l’union de la gauche défendue par François Mitterrand, Lionel Jospin et moi-même: il faut qu’il y ait un mouvement socialiste fort pour qu’une union puisse être crédible et victorieuse.