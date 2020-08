Fiscalité, gestion... Ce qu'il faut retenir du budget 2020 voté par la Communauté d'Agglomération de la Riviera Française

En raison du calendrier bouleversé par la crise sanitaire, ce n’est qu’en cette fin de mois de juillet que les élus du conseil communautaire, réunis vendredi, ont pu débattre du rapport d’orientation budgétaire 2020 et voter ensuite le budget pour l’année (approuvé à l’unanimité).

L’objectif? Poursuivre la gestion rigoureuse des dépenses, tant en fonctionnement qu’en investissements tout en contribuant au soutien des investissements des communes.

Pas d’augmentation de la fiscalité

Cette année, le budget sera légèrement inférieur à celui de l’année précédente (86,126 M€ en 2019 contre 85,416 M€ en 2020). Pour autant, la Carf n’augmentera pas ses taux d’imposition: la taxe foncière sur le non-bâti reste à 1,08%, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à 13%, la contribution dite "versement mobilité" à 0,40% et la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) à 32,19%.

Du nouveau, toutefois, du côté de cet impôt. Afin de soutenir l’emploi local touché par la crise sanitaire, la Carf met en place une subvention, qui aura pour effet de réduire de deux tiers la CFE, pour l’année 2020, pour les petites et moyennes entreprises du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien, du sport et de l’événementiel.

Le coup de cette aide sera supporté à parts égales avec l’État. "C’est la première fois que nous participons - et pour cause, dieu merci - à ce type d’opération partagée avec l’État. Ce dispositif représentera pour la Carf, un montant de 500.000€", a souligné le président de la Carf, Jean-Claude Guibal.

Ce coup de pouce s’ajoute au montant de près d’1,1 M€ de subventions déjà engagées pour booster l’économie locale*.

Au chapitre des dépenses de fonctionnement (60Me de dépenses réelles courantes), la Carf poursuit son engagement pour le traitement et la valorisation des déchets (18,7Me). Sont aussi consacrés 4,2 M€ et 1,9 M€ pour, respectivement, les charges de personnel et le budget de l’Office de Tourisme Communautaire.

Par ailleurs, 1 M€ a été engagé pour l’achat de masques, matériels et produits sanitaires pendant la crise du Covid-19.

Concernant les dépenses d’investissement (14 M€), près de 4,9 M€ sont alloués à des travaux et projets d’aménagement (dont 2 M€ pour la gendarmerie de Sospel), 2 M€ d’aides aux investissements locaux (fonds de concours, lire par ailleurs), autant pour la gestion des inondations; 1,1 M€ pour la gestion des eaux usées et hydrants, ainsi que 1 M€ en faveur de l’habitat et du logement.

Enfin, le budget annexe des transports prévoit 640.000 € d’investissements en 2020 pour, entre autres, divers travaux d’aménagement des arrêts de bus et d’implantation de bornes à rechargement électrique.

*500.000 € de subventions directes via Initiative Menton Riviera, 145.000 € au fonds régional Covid Résistance et 500.000 € au fonds d’urgence Covid-19 du Département.

Des inquiétudes pour l’avenir de l’antenne mentonnaise de GRDF