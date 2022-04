Eviction de Robert Gelli de la Justice: on vous raconte les coulisses d'un divorce à Monaco

Plus le Prince reprenait les rênes du pays, plus les "Dossiers du Rocher" pullulaient pour ternir l’image de ses proches. Dans ce contexte délétère, une autre volonté princière était boudée: le non-renouvellement de Robert Gelli au poste de Secrétaire d’État à la Justice - directeur des Services judiciaires.

Une période de long confinement en Principauté pour le souverain, dont il avait profité pour replonger dans les dossiers. Et manifestement, tomber sur de mauvaises surprises! S’ensuivaient des changements dans les hautes sphères de l’administration, la nomination de nouveaux conseillers-ministres et, plus récemment, une recomposition totale de son Cabinet.

Depuis son avènement en 2005, le prince Albert II se veut un chef d’État engagé à l’international, notamment sur la question environnementale. A-t-il trop délaissé la diplomatie locale? Ou péché par excès de confiance? Toujours est-il que depuis quelques années, et notamment l’émergence d’un Conseil national "fort" en 2018, la parole princière et l’action gouvernementale ont été malmenées, poussant le Prince à taper du poing sur la table comme pour défendre son exécutif dans la gestion de la crise sanitaire.

Un "contrat" édité par l’Administration des Domaines, sur instruction du Cabinet princier, et contresigné par le ministre d’État, Pierre Dartout, et son conseiller de gouvernement-ministre de l’économie et des Finances, Jean Castellini. Deux signataires que l’on croit de bonne foi au Palais mais dont on s’étonne encore qu’ils n’en aient pas alors touché un mot au souverain.

Si l’âge de Robert Gelli a offert au Prince une possibilité de s’en séparer prématurément, pourquoi ce choix? "Objectivement, je ne comprends pas, admet Robert Gelli. Il n’y a pas de griefs particuliers à mon égard (...) J’ai évité de me préoccuper des bruits de couloir qui sont à géométrie variable."

Le Secrétaire d’État reconnaît s’être repassé le film en boucle pour trouver un écart de conduite préjudiciable. "Je ne trouve pas de moments où j’aurais signé, écarté ou entendu quelque chose à tort."

Quant aux allégations de la presse française sur l’origine des "Dossiers du Rocher" dans une guerre de l’immobilier, Robert Gelli botte en touche. "Je constate les histoires d’immobilier auxquelles on me rattache parfois, mais je n’ai vu que deux ou trois fois Patrice Pastor lors d’événements, jamais à titre personnel. Je ne fais pas de mondanités."

Aux mêmes médias qui évoquent son abrogation de l’immunité judiciaire des membres de la maison souveraine, en 2020, comme source de tension: "Je n’ai pas l’impression d’avoir brusqué car j’avais l’assentiment du Prince. Le Cabinet du Prince était sur ma ligne d’abroger et les Monégasques m’ont remercié."

Plus qu’un acte, c’est une somme de choix qui aurait courroucé le Palais jusqu’à lâcher son Secrétaire d’État. "Il a menti pour garder son poste" ne digère pas l’un. "Il n’a eu aucune retenue dans les médias et a failli à son devoir de réserve", nous confie un autre, évoquant son "double jeu" vis-à-vis des "Dossiers du Rocher". Une autre source évoquant même des "maladresses" dans des affaires privées liées à la princesse Charlène.

Au Palais, certains s’étonnaient enfin de la régularité de sa présence jusqu’au remplacement de l’ancien Cabinet du Prince. "Le circuit fonctionne et j’ai toujours pu communiquer avec le Palais et le gouvernement (...) Nous nous sommes très bien entendu avec M. Lisimachio, répond sans ambages Robert Gelli. Nous n’avons pas de lien particulier ni personnel, mais l’on se respecte. Il n’est pas dans les mondanités et il a toujours été professionnel, à l’écoute et discret. Il faisait tourner la boutique. Il ne m’a jamais fait de demandes particulières sur des dossiers en cours mais comme chef de Cabinet il recevait évidemment des lettres ou éléments qu’il pouvait me communiquer."

"Aucune pression"

"Je n’ai reçu aucune pression à Monaco. Aucune demande sur des dossiers en cours. Le gouvernement ne peut rien dire en cette matière et le Palais ne m’a jamais rien demandé", poursuit Robert Gelli, concédant que les relations n’étaient pas toujours aussi saines en France avec la dimension politique.

Directeur des Affaires criminelles et des Grâces sous la présidence Hollande, il avait d’ailleurs dû se défendre de l’existence d’un "cabinet noir" susceptible de faire fuiter dans la presse des affaires judiciaires en cours. "J’essaye toujours de faire au mieux pour pouvoir me regarder dans une glace. Je n’attends pas de récompense."

Trop proche de l’exécutif?

à Monaco, la Justice s’exerce au nom du Prince, en dehors de tout lien avec le gouvernement. Et Robert Gelli a parfois brouillé les pistes, invitant la presse via le gouvernement et communiquant sur ses actions via la Direction de la Communication.

Certains observateurs ont également noté un rapprochement avec Pierre Dartout au fil du temps. Ministre d’état qui a pu agacer en haut lieu récemment pour ne pas avoir lancé certaines demandes d’assistance à la France.

Et la France dans tout ça?