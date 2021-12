Être inhumé avec son animal reste interdit, "une décision inhumaine" pour le député Loïc Dombreval

"Le gouvernement et les rapporteurs l’ont rejeté", a tweeté le macroniste de la 2e circonscription des Alpes-Maritimes.

Il serre les dents: "C’est une décision idéologique et inhumaine". Mais il n’en démord pas: "Je continuerai à me battre pour que cela devienne possible en France."

Cet amendement était, au départ, une proposition de loi déposée en octobre.