Éric Zemmour, nouvelle ligne de fracture pour Les Républicains

"Éric Zemmour est dans son couloir, ce n’est pas le mien. Au fur et à mesure qu’il s’exprime, on partage de moins en moins de choses avec lui. Ses propos deviennent inquiétants. [...] On l’a toujours dit, il n’est pas de notre famille politique."

Ces mots, tranchants et définitifs, ont été prononcés mardi matin par Christian Jacob. Le même qui, la veille, ménageait le polémiste – ou plutôt son électorat – en affirmant que l’ex-star de CNews "n’est pas raciste ni d’extrême droite".

En excluant Zemmour du processus de désignation du candidat LR, à l’issue du comité stratégique du parti, le patron des Républicains s’est efforcé de sortir du piège dans lequel sa formation s’est engluée, divisée sur l’attitude à adopter vis-à-vis du trublion.

"Éric est ici chez lui!"

Une partie des cadres LR trouve l’éditorialiste fréquentable. C’est le cas de Laurent Wauquiez qui, en janvier 2019, l’accueillait à bras ouverts au siège des Républicains : "Eric est ici chez lui !"

C’est aussi la position de François-Xavier Bellamy. Lundi, l’eurodéputé ne voyait pas ce qui "empêcherait" Zemmour de faire acte de candidature au congrès LR.

Le député azuréen Éric Ciotti estime, de son côté, que l’essayiste "dresse un constat [sur l’immigration trop massive] que partagent beaucoup de Français". Et le maire de Villeneuve-Loubet, Lionnel Luca, twitte sans état d’âme que "les LR qui veulent mettre [Zemmour] à l’extrême droite feraient bien de relire les textes de Chirac, Juppé, Pons, Seguin et Pasqua du temps du RPR entre 1977 et 1995. Ça les instruira."

"Ça fait vingt ans qu’on tient bon avec Le Pen"

Des propos en droite ligne avec ceux du polémiste lui-même qui affirmait, dimanche, s’adresser "aux orphelins du RPR". Et un tacle en forme de réponse à Jean-François Copé. L’ancien président de l’UMP défendait, lundi sur Franceinfo, un tout autre point de vue : "Quand vous écoutez Éric Zemmour, vous retrouvez l’extrême droite de Charles Maurras. [...] On est arrivé à un niveau de délire qui, dans [...] l’absence d’indignation, la banalisation, [...] commence à peser lourdement."

Et d’enfoncer le clou : "Ça fait vingt ans qu’on tient bon avec Le Pen, je voudrais bien savoir pourquoi, tout d’un coup, on lâcherait avec Zemmour qui reprend exactement le même fil conducteur."

La prise de distance de Christian Jacob, hier matin, peut laisser penser que l’argument a porté. Cela alors même qu’un sondage Odoxa Dentsu consulting pour Public Sénat, LCP et la presse régionale révélait hier qu’Éric Zemmour suscite l’adhésion de 32 % des sympathisants de droite.