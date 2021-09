Eric Zemmour dévoile son livre en avant-première à Toulon. Le choix de la ville est-il symbolique?

Des polémiques qui arrivent à point nommé. A quelques jours seulement de la sortie officielle (le jeudi 16 septembre prochain) de "La France n'a pas dit son dernier mot" qui fait suite au "Suicide français", l'éditorialiste est au cœur de l'actualité. Certains le voient comme un candidat potentiel de la droite dure à l'élection présidentielle de 2022, un chewing-gum collant aux baskets du Rassemblement national, alors que d'autres l'imaginent poil à gratter de la campagne électorale, un trublion solitaire au milieu des grands appareils politiques.

Une polémique qui sert le "marketing"

Interviewé samedi 11 septembre, dans l'émission On est en direct par Léa Salamé et Laurent Ruquier, Eric Zemmour a jeté un pavé dans la mare. S'il était élu? Il annonce vouloir "refaire des Français" et interdire les prénoms non Français. Il est en boucle sur le sujet de l'immigration.

Réactions en chaîne... Dans les médias, on s'offusque, on s'indigne. Zemmour est sur toutes les lèvres et son livre caracole en tête des meilleures ventes, numéro 1 sur Amazon France. Mieux qu'une campagne électorale, c'est une campagne de pub servie sur un (grand) plateau.

Quelques jours auparavant, le 8 septembre, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel (CSA) demandait aux chaînes de télévision de décompter, dès le lendemain, le temps de parole du polémiste qui pourrait être candidat à l’élection présidentielle de 2022. Ce lundi 12 septembre, face aux pressions, CNews annonce le retrait d'Eric Zemmour de l'antenne.

L'auteur de l'ouvrage présenté comme le "journal d’une autobiographie politique", bénéficie d'un relais médiatique hors norme. En 2018, Le Suicide français se serait écoulé à plus d'un demi-million d'exemplaires. Un best-seller. Lâché, en plein été, par son éditeur Albin-Michel, le journaliste prend les commandes en auto-publiant avec sa propre société (éditions Rubempré), La France n'a pas dit son dernier mot, un nouveau livre dont le volume des ventes devrait rapporter de colossaux bénéfices.

Quid de sa Première grande sortie publique à Toulon?

C'est dans ce contexte médiatique agité pour le controversé éditorialiste, qu'intervient, ce vendredi 17 septembre à Toulon, une rencontre littéraire organisée par Jérôme Lévy, responsable du festival Les Entretiens de l'été. "Je reçois un écrivain, un essayiste, pas un candidat ni un homme politique", confie-t-il. Celui qui, depuis sept ans, anime une association culturelle qui a accueilli Plantu, Natacha Polony, Marek Alter, Boris Cyrulnik, n'affiche pas un sectarisme littéraire.

Pourquoi Toulon? "Cela s'est fait naturellement. Je savais qu'Eric Zemmour sortait un nouveau livre. Je l'ai contacté cet été. Je l'avais déjà reçu en 2018 à Six-Fours. Il a accepté", commente l'organisateur, qui doit animer la rencontre au Palais des congrès Neptune. "Ce n'est pas Eric Zemmour qui a choisi Toulon! Il ne m'a pas appelé, il a accepté l'invitation, car il a une actualité littéraire et nous sommes heureux de la recevoir".

Faut-il s'attendre à une déclaration de Zemmour l'auteur sur Zemmour le candidat à la présidentielle? Jérôme Lévy recentre le propos. "Il vient à la rencontre de ses lecteurs." Ce jour-là, la capacité d'accueil sera de 800 personnes. "Il est vrai que j'ai eu entre 40 et 50 demandes de journalistes", avoue le responsable.

Toulon, terre de l'extrême-droite et des anti-tout

Celui qui se décrit comme "nationaliste et bonapartiste" dans un entretien accordé en mars 2020 à Vanity Fair, sera cette semaine en terres toulonnaises. En ce même terrain convoité et gagné le 18 juin 1995 par le Front national, qui s'offrait l'hôtel de ville. Époque Jean-Marie Le Chevallier, élu avec plus de 37% des suffrages lors d'une triangulaire FN/PS/UDF. On parlait alors, il y a 26 ans, de "redonner une âme au centre-ville, envahi par les étrangers" et de "préférence nationale".

La première grande victoire du parti de Jean-Marie Le Pen dans une ville de 160.000 habitants a, six ans plus tard, viré à la débâcle. La ville "laboratoire" du FN (re)bascule à droite, marquée par des finances dans le rouge, des déboires judiciaires. Un échec.

Depuis le mouvement des "gilets jaunes", l'esprit de rébellion souffle sur les avenues de la ville. Envahies par les manifestants, les rues se sont gonflées, ces dernières semaines, de nouveaux "anti": des antivax, des anti pass sanitaire. Le 7 août, plus de 19.000 personnes se sont ainsi mobilisées à Toulon. Un record de France. Un épicentre de la contestation propice au discours du tempétueux et tant décrié Eric Zemmour.

Toulon, un "phare" pour Nicolas Sarkozy

Entre Nicolas Sarkozy et Toulon, c'est aussi une histoire d'amour et de fidélité. Toulon est, pour l'homme politique, un phare républicain où, à plusieurs reprises, il est venu puiser énergie et soutien auprès de ses troupes de droite. À de nombreuses reprises, il s'est tenu devant un Palais des congrès Neptune à guichets fermés.

Le 25 septembre 2008, le chef de l'Etat a, en effet, choisi le Zénith de Toulon pour un discours sur les dérives du capitalisme et pour fixer le cap de sa stratégie économique. Ce sera un tournant dans son quinquennat. Trois ans plus tard, le 1er décembre 2011, Nicolas Sarkozy prononce le second discours de Toulon. À quelques mois de l'élection présidentielle, l'homme est déjà en campagne et se régénère dans un bastion électoral qui lui est favorable.

Mais, en tant qu'auteur, l'ancien Président de la République a, en août 2020, frôlé des records de dédicaces à Toulon. Numéro 1 des ventes, il y a un peu plus d'un an, avec son livre Le temps des tempêtes, Nicolas Sarkozy a été reçu à la librairie Charlemagne par plusieurs centaines de lecteurs en quête d'une signature. Ce jour-là, des admirateurs ont patienté jusqu'à cinq heures pour rencontre l'ancien chef de l'Etat.

Dans la course aux signatures, Eric Zemmour rivalisera-t-il, ce vendredi, avec le capital confiance et notoriété de Nicolas Sarkozy en terres toulonnaises? S'installera-t-il dans une posture de futur candidat à l'élection présidentielle? C'est peut-être à Toulon que l'éditorialiste lèvera le voile sur sa stratégie. Ou pas.