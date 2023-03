Éric Zemmour dédicacera son dernier livre dans le Var et les Alpes-Maritimes du 2 au 4 avril

Éric Zemmour, dont le dernier livre – Je n’ai pas dit mon dernier mot (éditions Rubempré) – est actuellement en tête des ventes, sera en dédicace dans le Var et les Alpes-Maritimes du 2 au 4 avril.

Le patron de Reconquête! y évoque sa campagne. Il règle, au passage, quelques comptes avec ses anciens "amis" Marine Le Pen, Jordan Bardella et Éric Ciotti.

Il sera à Cogolin, dimanche 2 avril, au centre Maurin des Maures à partir de 16 heures. Puis à Nice, le lundi 3 avril, à l’hôtel Westminster, à partir de 17 heures. Et enfin à Cannes, le mardi 4 avril, à l’hôtel Best Western Plus, à partir de 16 heures.

Zemmour, qui a obtenu 7,07% des voix au premier tour de la présidentielle, a également été éliminé au premier tour des législatives dans la 4e circonscription du Var. Avec 23,19% des suffrages exprimés, l’ancien polémiste est arrivé en troisième position derrière la députée sortante LREM Sereine Mauborgne (28,51%) et le RN Philippe Lottiaux (24,74%). Ce dernier a finalement été élu.