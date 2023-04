Eric Zemmour affirme qu'Eric Ciotti l'a encouragé à se présenter à la présidentielle

Dans son dernier livre, Eric Zemmour écrit qu'Eric Ciotti "dissipait mes hésitations et mes craintes de candidat potentiel."

Le député LR maralpin l'aurait donc encouragé à se présenter? Sur le plateau du Groupe Nice-Matin, ce lundi matin, il confirme: "Ben oui! Pendant l'été 2021, j'avais Eric Ciotti très souvent en contact. D'ailleurs, il a été très bien pendant la campagne des primaires, ça l'a servi. Il a fait campagne largement sur mon nom, ce qu'il reconnaissait lui-même. Et il a annoncé qu'il voterait pour moi au second tour si je me retrouvais, comme le disaient les sondages, face à Emmanuel Macron."

L'ancien polémiste précise: "C'est d'ailleurs pour cela que je n'ai pas présenté de candidat contre lui lors des législatives [dans la 1re circonscription de Nice, ndlr]. Je trouvais cela normal: il faisait un pas stratégique vers cette union des droites que j'appelais de mes vœux. Depuis qu'il est élu président des LR, il se rétracte à vitesse Grand V. C'est la malédiction de LR. Que fait-il maintenant? Il va vers le centre, vers Emmanuel Macron. Peut-être prépare-t-il un accord avec Emmanuel Macron, je ne sais pas."