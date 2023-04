Eric Zemmour à propos de la "sincérité" de Christian Estrosi: "Je ne sais pas si ce mot existe pour lui"

Dans son livre, "Je n'ai pas dit mon dernier mot" (éditions Rubempré), Eric Zemmour consacre un chapitre à ses "meilleurs copains".

Il cite notamment Christian Estrosi, maire de Nice, qui - selon les mots du polémiste - "dénonçait en 2016 la cinquième colonne islamiste avant de monter dans le train de Macron et de tonner contre les racistes et les fascistes".

"Estrosi a voulu un accord avec le RN en 1998"

Interrogé ce lundi matin sur le plateau du Groupe Nice-Matin, l'ancien polémiste met en doute la "sincérité" de l'édile azuréen. "Je ne sais pas si ce mot existe pour lui", lâche-t-il. "Estrosi, je le connais depuis vingt ans. À l'époque, en 1998, il voulait un accord avec le Rassemblement national pour les régionales [ce que l'intéressé a toujours nié, ndlr]. Puis, il a évolué vers le centre."

Pour le patron de reconquête, le maire de Nice est "un concentré des RPR que je dénonce. Ils démarrent leur carrière avec Pasqua et ils finissent avec Juppé. Simplement, comme Estrosi est un ancien pilote de course, il va plus vite à l'essentiel: il finit là où ils finissent tous!"