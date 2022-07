Éric Pauget part en guerre contre une taxe étudiante

Éric Pauget n’a pas réussi à entrer par la porte ; il revient par la fenêtre. Lors des débats qui ont précédé le vote du texte sur le pouvoir d’achat, le député des Alpes-Maritimes a proposé un amendement pour supprimer la Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC), une taxe payée par les étudiants, créée en 2017.

"Comme d’autres mesures concrètes que je souhaitais défendre pour aider les Français, elle a été jugée irrecevable", déplore le parlementaire antibois. "Cette taxe Macron, que l’on doit acquitter pour pouvoir s’inscrire à l’université, pèse pourtant lourdement sur le budget de nos enfants et de leurs familles. Elle s’élève désormais, en plus des frais d’inscription, à 95 euros par an et ne cesse d’augmenter."

Décidé à ne pas lâcher l’affaire, Éric Pauget a rédigé une proposition de loi qui doit être déposée au plus tard ce jeudi matin. L’édile s’appuie notamment sur l’inefficacité supposée de cet impôt, qui a rapporté 137,9 millions d’euros en 2019, mais dont seulement 20,7 millions ont été fléchés vers le réseau des œuvres universitaires et scolaires.

"Ce dispositif n’a pas véritablement tenu ses objectifs", résume l’édile. "Il ne saurait perdurer alors que, trop lourdement fragilisés par l’inflation, 79 % [des étudiants] avouent avoir sollicité, pour la première fois, une aide alimentaire auprès d’une association."