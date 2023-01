Eric Dupond-Moretti se rendra ce vendredi au Tribunal de Grasse

Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti se rendra à Grasse ce vendredi 13 janvier. Il est attendu à l'occasion du lancement de la "politique de l'amiable" afin d'échanger avec les acteurs du tribunal judiciaire de Grasse.

Le Garde des Sceaux arrivera en début d'après-midi au Tribunal Judiciaire de Grasse et rencontrera le premier président et les chefs de juridiction sur les projets immobiliers. Il sera ensuite inviter pour une visite du site, puis visite du greffe civil. L'occasion de rencontrer et d'échanger avec les magistrats et greffiers du service civil.

Cette rencontre sera suivie d'une présentation par Monsieur le premier président des actions mises en œuvre dans le cadre de la procédure participative, inique le communiqué de presse du département des Alpes-Maritimes.

Pour clôturer cette journée, Eric Dupond-Moretti prendra part à la table ronde sur la médiation.