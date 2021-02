Eric Ciotti demande un moratoire sur l'immigration

Éric Ciotti n’a jamais été un adepte de l’eau tiède. Encore moins lorsqu’il s’agit d’islamisme

Le député niçois, au nom des Républicains, est monté ce mardi au créneau dans le débat sur le projet de loi contre le séparatisme. Exposant les mesures fortes proposées par sa famille politique, il les a adossées au combat de deux femmes, la lycéenne Mila et la chroniqueuse Zineb El Rhazoui, "qui défendent au péril de leur vie la laïcité républicaine"…

"Toutes les deux, a-t-il détaillé, sont menacées de mort, signe de l’avancée des islamistes qui gouvernent par la peur et la menace. Je crains que le scénario de Michel Houellebecq dans son livre Soumission ne soit en train de se réaliser. C’est pour cela qu’il faut agir avec beaucoup plus de force et de courage et ériger des digues pendant qu’il est encore temps, s’il n’est pas déjà trop tard quand des sondages nous disent que 57% des jeunes musulmans privilégient la charia aux lois de la République".

Qu’est-ce qui ne vous convient pas dans le projet de loi actuel contre le séparatisme ?

Le gouvernement fait de ce projet de loi un outil de communication. Il a mis quatre ans pour accoucher d’une souris. Son texte manque de courage et d’ambition. Il est creux. Dans six mois, plus personne ne sera capable d’en citer la moindre mesure, tant il se caractérise par sa vacuité, alors que l’islamisme avance et nous menace. Le seul fait de ne pas oser nommer le mal paralyse toute action. Prétendre combattre le fléau de l’islamisme sans oser citer ce dernier, c’est renoncer à gagner la bataille.

Malgré tout, êtes-vous en accord avec certaines mesures ?

Quelques mesures vont dans le bon sens : la charte des valeurs républicaines pour les associations ; l’extension de la neutralité religieuse pour les délégataires de services publics, même si elle existe déjà de fait dans la jurisprudence ; un meilleur contrôle possible des flux financiers vers certaines associations qui deviendraient cultuelles. Mais ces avancées sont marginales et ne seront pas de nature à remettre en question la conquête des âmes et des territoires à laquelle les islamistes procèdent sans réel frein.

Que proposez-vous de faire ?

Avec Les Républicains, nous portons quarante propositions. Et je vais même au-delà avec des amendements personnels pour interdire le port du voile à l’université ou celui du burkini sur les plages et à la piscine. Nous voulons combler les lacunes du projet de loi, notamment par l’exigence d’une laïcité plus forte. Jacques Chirac a interdit le port du voile à l’école en 2003, Nicolas celui de la burqa en 2010. J’aurais aimé que le gouvernement ait le courage d’un nouveau symbole, en interdisant le voile, dont Éric Dupond-Moretti dit lui-même qu’il est « un asservissement de la femme », pour les mamans accompagnatrices de sorties scolaires, les usagers des services publics ainsi que les mineures dans l’espace public. Par lâcheté, rien de cela ne figure dans le texte gouvernemental.

Immigration: un moratoire puis un quota

Vous faites un lien direct entre islamisme et immigration…

Je note dans le projet de loi l’absence de toute référence à l’immigration. Or, si le communautarisme islamiste a avancé, c’est d’abord du fait du développement d’une immigration de masse depuis plusieurs décennies, avec une amplification depuis les élections de François Hollande et Emmanuel Macron. En 2019, près de 500 000 étrangers sont entrés en France en situation régulière. Nous réclamons donc l’arrêt de l’immigration, ainsi que l’expulsion systématique de tous ceux qui présentent une menace pour notre pays : les étrangers inscrits au fichier des infractions terroristes et ceux qui sont fichés S.

Vous souhaitez un arrêt total de l’immigration ou des quotas ?

En pleine crise sanitaire, il faut un moratoire pour interdire toute forme d’immigration, qu’elle soit familiale, universitaire, etc. Et, hors période de crise, il faudrait instituer un quota migratoire qui nous permette, a minima, de diviser par deux le nombre de titres de séjour octroyés, en les limitant aux candidats qui présentent des capacités susceptibles de garantir leur intégration.

"Soumettre les titres de séjour à un système de points"

À savoir ?

Un travail, la connaissance de notre langue et l’adhésion aux principes de la République. Pour cela, je propose l’instauration d’un système de points comme il en existe un au Canada, où ne peuvent rentrer sur le territoire national que ceux qui obtiennent un total suffisant.

Quels sont les autres axes du contre-projet de LR ?

Nous voulons aussi davantage combattre la radicalisation en prison et dans les services publics, créer un délit d’entrave à la fonction d’enseignant, ou encore inscrire dans notre Constitution le principe selon lequel nul individu ou groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer de la règle commune… Autant de sujets absents du texte de loi. Il faut une révolution culturelle, que l’école réapprenne l’histoire de France et l’amour de la République, pour rebâtir un véritable pacte républicain.