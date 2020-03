Eric Ciotti: "A Nice, Christian Estrosi a nettement réaffirmé son appartenance à LR"

C’est donc en président de la commission nationale d’investiture des Républicains que le député niçois aborde des élections municipales dont il attend le premier ressort du rebond de la droite.

Le maintien des élections malgré l’épidémie de coronavirus, c’est un choix que vous partagez ?

Oui. A ce stade, il est important que ce rendez-vous démocratique ait lieu. On ne comprendrait pas que l’on maintienne des matches de football et que l’on empêche des citoyens de voter. C’est donc une décision pertinente.

Vous regardez l’élection niçoise en spectateur. Sans regret ?

J’ai fait un choix mûrement réfléchi. Un choix de responsabilité, à la fois à l’égard de mes amis niçois et de ma famille politique. Celui du rejet de la division et de la confusion, à un moment où la droite républicaine joue son avenir. LR a la responsabilité d’éviter que ne se reproduise le triste duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et que le déclin du pays se poursuive. J’ai des responsabilités nationales et personne n’aurait compris que je ne participe pas moi-même à ce devoir d’unité. De plus, le débat qui s’était ouvert à Nice entre Christian Estrosi et moi reposait beaucoup sur l’exigence d’une clarification politique et sur le rejet de la confusion. Cette clarification est aujourd’hui au rendez-vous : Christian Estrosi a nettement réaffirmé son appartenance à LR et il n’a pas bénéficié du soutien d’En marche. C’est donc tout naturellement que je soutiens sa candidature.

Vous vous êtes toutefois très peu, pour ne pas dire pas du tout, impliqué dans sa campagne…

J’ai des contacts fréquents avec Christian Estrosi. Dès le départ, j’avais indiqué que je ne ferais pas d’ingérence dans sa campagne, dans quelque sens que ce soit. Pour autant, je suis un homme de loyauté et de devoir, je ne me suis jamais trompé ni de combat ni d’adversaire. Certains dans cette élection ont prétendu bénéficier de mon soutien ou de ma neutralité (le candidat divers droite Benoît Kandel, ndlr). Il s’agit évidemment d’une manipulation.

"La République en marche s'avance vers une légitime bérézina"

La présence de marcheurs sur diverses listes de maires sortants LR, ça vous gêne ?

Il n’y a dans aucune commune des Alpes-Maritimes dont les maires sont LR d’alliance avec En marche. C’est conforme à la ligne politique que j’ai toujours défendue. A Nice, aucune personnalité marquante de LREM ne figure sur la liste du maire sortant. A Menton, la députée LREM (Alexandra Valetta-Ardisson) n’est pas non plus sur la liste du maire sortant, même si elle lui apporte son soutien personnel. Il n’y a donc aucune alliance d’appareil. Chaque maire reste toutefois libre de constituer sa liste avec des personnalités d’horizons divers. Ce n’est pas inédit et ça ne me choque pas, tant que le positionnement de la tête de liste demeure transparent.

Des maires LR, comme celui de Toulouse Jean-Luc Moudenc, sont toutefois soutenus par LREM…

La commission nationale d’investiture de LR que je préside a délivré 295 investitures. LR et la droite détiennent deux tiers de ces communes. LR n’a investi aucun candidat marcheur. LREM, en revanche, a apporté son soutien à onze maires sortants LR. C’est infime. La réalité est que LREM avance vers une légitime bérézina aux municipales. Ce parti a été incapable de proposer des candidatures crédibles dans la plupart de villes. Il est un mouvement hors-sol, déconnecté de la vie des Français et qui ne subsiste encore un peu que grâce à l’éclat de l’astre jupitérien. Pour adoucir cet échec annoncé, LREM a eu recours à la stratégie du coucou, en soutenant des maires sortants bien implantés, à l’instar de Jean-Luc Moudenc, qui reste Républicain comme la majorité de sa liste. J’ai tenu personnellement à ce que nous écartions les candidatures de confusion. Ma ligne est celle d’une opposition nette au pouvoir. Emmanuel Macron, pour masquer son bilan calamiteux, en termes économiques, d’insécurité ou de lutte contre l’islam radical, cherche à établir un écran de fumée où tout le monde serait dans le même moule, à l’exception des extrêmes.

"Rachida Dati s'attaque aux soucis des Parisiens"

Malgré tout, dans l’esprit de l’électorat, Emmanuel Macron est perçu très proche de LR...

Mais pas dans les faits ! Sur les retraites par exemple, nous sommes les seuls à proposer l’unique mesure qui vaille : augmenter l’âge de départ. Toute autre réforme n’est qu’une illusion qui vise à cacher la baisse des pensions ou la hausse des cotisations. Depuis 2017, Macron a parlé beau et quelques trahisons ont donné l’impression d’une politique de droite. Mais trois ans plus tard, son bilan, c’est plus de dépense publique, plus de déficit et donc plus de dette. La France de Macron détient le record du monde des impôts et fait partie des pays les plus mal gérés d’Europe. Le chômage y reste presque trois fois supérieur à ce qu’il est en Grande-Bretagne ou en Allemagne, plus de 420 000 étrangers sont entrés légalement en France en 2019, un record historique, la violence s’installe, le communautarisme n’est pas combattu autrement que par des mots… Il existe un immense fossé entre le discours et les actes votés à l’Assemblée par des députés LREM pour la plupart très à gauche. L’illusion macroniste, qui joue sur cette ambiguïté, va se dissiper.

Comment expliquez-vous la soudaine percée à Paris de Rachida Dati, dont le projet apparaît pourtant minimaliste ?

Rachida Dati fait une très belle campagne. Elle a un programme percutant qui s’attaque aux soucis des Parisiens : l’insécurité, la propreté, la dégradation de certains quartiers livrés à la délinquance et aux clandestins. Son projet est très courageux. C’est pour cela qu’elle apparaît comme la seule à même de battre Anne Hidalgo, qui a dégradé l’image de la capitale.

"Maintenir nos acquis serait déjà un magnifique résultat..."

Un bon résultat de LR à ces municipales, ce sera quoi ?

En 2014, nous avons gagné 166 nouvelles communes de plus de 9 000 habitants. Ce cru était exceptionnel. Maintenir nos acquis, alors que certains nous donnaient morts après les européennes, suscitant dans nos rangs un vent de panique parmi les moins solides, serait déjà un magnifique résultat. Mais nous avons aussi des espoirs de gains à Metz, Paris ou Lyon, berceau de la Macronie qui vacille. Il nous faut, en revanche, être vigilants à Marseille où la désunion pourrait fragiliser l’excellente candidature de mon amie Martine Vassal.

En septembre, auront lieu les sénatoriales, pour lesquelles ça se bagarre déjà méchamment pour figurer sur les listes LR, dans les Alpes-Maritimes en particulier. Sur quels critères seront choisis vos candidats ?

Nous avons quatre sénateurs LR sur cinq dans les Alpes-Maritimes. Mon objectif est que nous en ayons cinq sur cinq. Nous y travaillerons dans l’union et le rassemblement dès le lendemain des municipales. La commission d’investiture que je préside soutiendra une liste équilibrée entre les sortants et les nouveaux mais aussi entre les territoires, notamment entre la Métropole niçoise et l’ouest du département. Je suis confiant dans notre capacité collective à défendre une liste répondant à tous ces critères.