Environnement, numérique, lien intergénérationnel: les ambitions des nouveaux élus de la mairie de Monaco

Après avoir été élus dimanche dernier au terme d’un scrutin sans suspens - la liste conduite par le maire sortant étant la seule en lice -, les 14 membres de "L’Évolution communale" et son chef de file, Georges Marsan, seront officiellement intronisés le 18 avril prochain.

Date à laquelle interviendra l’installation du Conseil communal et, ainsi, l’attribution des délégations. Se dessineront alors les visages forts de ce nouveau mandat, le sixième pour Georges Marsan, lequel a promis des projets structurants et innovants pour les quatre prochaines années à venir.

La famille monégasque

Si la plupart des conseillers communaux sont déjà rompus à l’exercice, quatre d’entre eux entament leur premier mandat au sein de la maire de Monaco après un dimanche de votes "riche en émotions", souligne Nada Lorenzi, qui rejoint les bancs du conseil communal.

"Le petit nouveau que je suis a bien ressenti, in situ, ce qu’on appelle affectueusement "la famille monégasque", se réjouit Georges Gambarini. Pour l’anecdote, j’ai même eu le plaisir de rencontrer deux amies d’enfance de Monaco-Ville de ma défunte grand-mère. Cela fait partie des moments vraiment émouvants et sympathiques à vivre."

Et Nada Lorenzi de reprendre: "En qualité de scrutateur, j’ai été rapidement rassurée par la confiance que les Monégasques ont témoignée à notre liste."

Des Monégasques venus toutefois moins nombreux qu’espéré dimanche dernier. Rappelons que seuls 39,66% des électeurs inscrits se sont déplacés aux urnes (soit 3.016 Monégasques sur 7.605 électeurs inscrits). "Je n’ai pu que constater la participation relativement faible des électeurs de ma génération et de la très jeune génération, déplore Georges Gambarini. En tant qu’élu et trentenaire, ce constat m’oblige, il occupe en tout cas mes pensées depuis dimanche. À nous, les jeunes élus, de trouver des solutions et de faire plus pour ramener ces élections à la chose publique - notre pays et nos institutions le méritent."

Au lendemain du scrutin, lundi matin, le maire et ses colistiers élus se sont rendus au Palais princier signer le registre, comme le veut la tradition. Les conseillères et conseillers communaux sont désormais en ordre de marche pour mener les grands projets annoncés par Georges Marsan.

"J’aborde avec humilité ce mandat électoral puisqu’il s’agit d’une première pour moi, mais aussi avec détermination, envie et conviction", assure Jean-Luc Puyo.

Renforcer le rôle de la mairie

Une énergie partagée par les quatre nouveaux visages du Conseil communal. "Je saurai mettre à profit ma solide expérience ainsi que ma bonne connaissance de la mairie pour respecter mon engagement, tant au sein du Conseil que pour la population", promet à nouveau Nathalie Vaccarezza, retraitée de la Fonction publique.

Et Georges Gambarini de conclure: "Il y a de nombreux projets structurants à venir dans le cadre de ce mandat. Je suis convaincu qu’ils vont contribuer à valoriser le travail de la mairie mais aussi à renforcer son rôle essentiel dans la gestion des grands défis de notre temps comme l’environnement, le numérique, le maintien du lien intergénérationnel. J’ai hâte de me mettre au travail."