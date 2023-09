En cette rentrée politique à Monaco, le Conseil national regrette "une relation compliquée" avec le gouvernement princier

Pour cette première conférence de presse de mandature des conseillers nationaux élus en février dernier, à l’aune de leur Session d’automne, c’est une rengaine bien connue autour de la place de la Visitation qui est revenue comme un boomerang, ce lundi matin. Celle d’une relation de friction avec le Gouvernement où la politique du consensus n’est pas vraiment au menu. "Au fil du temps, cette relation est plus ou moins apaisée et fructueuse. Je ne peux que constater aujourd’hui, à l’approche du budget rectificatif 2023, que par de multiples prises de position de la part du Gouvernement, cette relation devient de plus en plus compliquée", tance la présidente, Brigitte Boccone-Pagès. "Je n’irais pas jusqu’à dire qu’elle est dégradée mais je vous le confirme: c’est compliqué".

En substance, le dialogue patine entre les élus et les ministres. Brigitte Boccone-Pagès plaide pour sa part représenter "un Conseil national à l’écoute, toujours prêt à discuter avec le gouvernement lorsque celui-ci évolue comme un partenaire institutionnel. Nous sommes pour lui une ressource institutionnelle et c’est ainsi qu’il doit nous considérer et nous respecter. Ni chambre d’opposition au gouvernement ni chambre d’enregistrement, tel est notre credo au Conseil national".

"Sur l’Europe, nous ne changerons jamais d’avis"

Le ton est donné pour cette rentrée alors que les élus qui se sont régulièrement et farouchement élevés contre la possibilité d’un accord global d’association entre Monaco et l’Union européenne, ne peuvent que se réjouir de la suspension des négociations entre la Principauté et la Commission européenne annoncée le 15 septembre dernier. Et renvoyées aux Calendes grecques.

Brigitte Boccone-Pagès estime que cette décision est une "avancée majeure" pour le dossier. "Je dis et j’assume le mot avancée puisque cette décision de suspendre les négociations avec l’Union européenne représente pour le Conseil national une grande satisfaction, et pour une grande majorité de notre communauté nationale, un immense soulagement. Depuis 2018 nous avons toujours eu les mêmes positions, il était essentiel, pour nous élus, de rester sur nos lignes rouges. Nous ne changerons jamais d’avis".

Selon Thomas Brezzo, président de la commission de Législation, ces huit années de palabres entre Monaco et Bruxelles n’auront pas été vaines. "Ce n’est pas un gâchis, des discussions devaient se tenir. Mais nous ne changerons pas de position sur le fait que nos spécificités ne sont pas conciliables avec les quatre libertés européennes. Pour autant, nous encourageons le gouvernement à réduire le champ des discussions et évoquer des thématiques notamment pour le secteur de la pharmacie, des transports, où certains acteurs économiques de la place auraient un intérêt à trouver un accord de libre-échange".

Avant cela les élections européennes du printemps prochain rebattront les cartes. Le Conseil national présentera quand même, à la mi-octobre, l’étude d’impact diligentée par ses services sur ce sujet. "Cette étude s’appuie sur la plus vaste consultation des acteurs économiques et sociaux de la Principauté de mémoire d’élus. Je vous rappelle que l’étude d’impact menée par le gouvernement avait démontré elle-même une tension économique, voire une récession dans les premières années suivant la signature d’un éventuel accord avant, en toute hypothèse, de voir la situation s’améliorer plus d’une décennie après", rappelle Brigitte Boccone-Pagès. "C’est quelque chose que les élus du Conseil national ne peuvent envisager, et je ne doute pas que les résultats de l’étude d’impact menée par notre assemblée révéleront les mêmes tendances".