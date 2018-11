Encore seul en liste, Georges Marsan candidat à sa propre succession pour la mairie de Monaco

Georges Marsan est, pour l’heure, le seul à vouloir conduire une liste en vue des prochaines élections communales.

"J’ai décidé d’annoncer officiellement ma candidature."Alors que Monaco est rentré en période de précampagne électorale par arrêté ministériel du 5 octobre, c’est sans surprise ni agitation que se prépare donc le vote du 17 mars prochain.

Personne ne semble, cette fois-ci, vouloir affronter un maire installé dans son fauteuil depuis quinze ans. Lui, pour son cinquième mandat, veut être accompagné d’une équipe dont seulement trois ou quatre noms devraient changer. Autant dire une promesse de continuité!

La liste dévoilée

mi-janvier

"Nous avons une bonne équipe d’élus et d’administratifs, explique Georges Marsan. Nous avions renouvelé la liste de plus d’un tiers en 2015 avec davantage de femmes et des personnes motivées, impliquées.» Pour la mandature 2019-2023, «la liste sera dévoilée mi-janvier."

Parmi les quelques noms destinés à changer, "une personnalité serait bien; quelqu’un d’utile pour...