En déplacement à Moscou, Macron appelle Poutine à la "désescalade" en Ukraine

La photo (voir ci-dessus) a fait le bonheur des réseaux sociaux. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, seul à seul, se toisent de part et d’autre d’une table interminable, entre hyper-distanciation physique et mise en bouche glaciale. Les apparences peuvent paraître drolatiques. L’arrière-plan est nettement moins réjouissant.

Au menu au Kremlin, lundi: pommes trempées aux langoustines, sorbet au gingembre, steak d’esturgeon ou viande de renne. Mais surtout, "la situation politico-militaire, la question ukrainienne, la situation sécuritaire en Biélorussie et dans toute la région, et les grandes questions de sécurité collective", pose d’emblée Emmanuel Macron.

En plat principal: la crise russo-ukrainienne. Un gros morceau pour le président français, actuel président du Conseil de l’Union européenne. Les tensions n’ont cessé de monter ces dernières semaines aux frontières de l’Ukraine. "Notre continent est aujourd’hui dans une situation éminemment critique qui nous impose d’être toutes et tous extrêmement responsables", avertit le chef de l’État.

Voilà dans quel contexte Emmanuel Macron retrouve Vladmir Poutine à Moscou. Trente ans, jour pour jour, se sont écoulés depuis la reprise des relations bilatérales franco-russes. Deux ans et demi depuis l’entrevue varoise à Brégançon.

Objectif de cet entretien: "Amorcer une désescalade. Éviter la guerre et construire des éléments de confiance, de stabilité, de visibilité pour tout le monde."

Le tête-à-tête de ce lundi, à peine troublé par la présence virtuelle d’un interprète, aura duré près de cinq heures. À l’issue, Vladimir Poutine salue les "efforts" du président français pour désamorcer "un conflit très aigu".

Dans le viseur du président russe: l’Otan. Selon lui, derrière la façade d’une "organisation purement défensive et pacifique, les citoyens d’Irak, de Libye ou d’Afghanistan ont pu voir la réalité de leurs propres yeux..."

Vladimir Poutine fustige « la politique des portes ouvertes » qui entrouvre celles de l’Otan à l’Ukraine. "Nous sommes contre l’élargissement vers l’Est. C’est l’Otan qui se rapproche de nos frontières, pas nous qui allons vers l’Ouest", martèle le président russe.

Il dénonce aussi "les leçons" occidentales et les "violations systématiques des Droits de l’Homme en Ukraine".

"Chacun aura vu que vous avez une vision forte, qui n’est parfois pas la même que celle des occidentaux. Des différences de vues qu’il faut assumer", répond Emmanuel Macron, l’air grave.

Tout en défendant la "doctrine actée" de l’Otan, le président français prend en compte "les incompréhensions successives, les traumatismes qui se sont construits au fil des trois dernières décennies".

Emmanuel Macron savait ce déplacement à hauts risques. Y compris au plan intérieur, à deux mois du premier tour de la présidentielle. Avant de gagner Kiev aujourd’hui, le chef de l’État aura "essayé de bâtir des éléments de convergences" avec Moscou, "enclenchant une série de propositions". "Ne reproduisons pas les erreurs du passé, met-il en garde. Il est toujours simple de commencer un conflit, beaucoup moins de bâtir une paix durable..."