En déplacement à Marseille, Eric Dupond-Moretti annonce un effort "inédit" pour la justice locale

"C'est un plan Marshall pour la justice phocéenne que nous annonçons", a affirmé le garde des Sceaux lors d'un discours devant des magistrats et les chefs de juridiction de la deuxième ville de France.

"A Marseille, comme partout en France, la justice a besoin de moyens", a ajouté le ministre en se félicitant d'avoir obtenu une "hausse du budget de 30% sur ce quinquennat" au niveau national.

La "nécessaire" construction d'un nouveau palais de justice

Face au manque d'espace du tribunal de Marseille, le troisième de France -le plus important après Paris et Bobigny-, et à l'éclatement forcé de ses activités en six sites, M. Dupond-Moretti a promis une nouvelle cité judiciaire d'ici 2028, avec une nouvelle construction sur 40.000 mètres carrés. "La construction d'un nouveau palais de justice est nécessaire", a insisté le ministre.

Depuis des mois, le président du tribunal judiciaire de Marseille Olivier Leurent et la procureure Dominique Laurens alertaient aussi sur le manque de moyens humains dans cette juridiction qui a le plus grand pôle social de France mais aussi des compétences très larges pour juger les affaires de criminalité organisée et d'atteintes à l'environnement. Marseille est officiellement dotée d'un effectif de 118 juges et de 46 magistrats pour le parquet.