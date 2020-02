Emmanuel Macron veut ressouder une majorité éprouvée

Prévue à 20 heures, cette rencontre sera un "échange direct" entre le président et les députés LREM, MoDem et Agir, avec, pour l'heure, la présence annoncée d'un seul ministre, Marc Fesneau, chargé des Relations avec le Parlement.

Ce rendez-vous était, selon l'Elysée, programmé bien avant la "crise" autour du projet de loi sur le congé pour deuil d'enfant, qui a cristallisé un ressentiment d'une ampleur inédite depuis le début du quinquennat.

A l'Elysée, on affirme la nécessité du mot d'ordre "unité et cohésion" après ce "petit moment de tension ponctuelle et limitée".

Car l'appel d'Emmanuel Macron à faire preuve d'"humanité" a été perçu comme un reproche injuste par des élus LREM qui n'ont fait qu'appliquer la consigne gouvernementale de rejeter l'amendement allongeant ce congé de cinq à 12 jours.

Cet épisode a créé "un précédent dans les relations entre la majorité et l'exécutif", témoigne une élue. "Les cons", "fermer sa gueule", "ça a été un peu beaucoup". "Cela va laisser des traces assez durables dans le groupe", poursuit-elle.

Un membre du gouvernement reconnaît que les députés "ont eu le sentiment qu'on a sali leur honneur". "Ils avaient cru bien faire et ont donc très mal réagi au message du président", explique-t-il. Il souligne que ces reproches à l'encontre du chef de l'Etat sont "une première en deux ans et demi de mandat".

Selon lui, "la réunion de mardi doit être un moment important de réarrimage" entre des élus qui se sentent souvent délaissés et un président qu'ils trouvent trop peu accessible.

"Abcès"