Emmanuel Macron bientôt en visite à Monaco? "Le Président souhaite venir"

Jean d’Haussonville connaît bien Emmanuel Macron. Il a reçu - et c’est un record - trois fois le président de la République élu en 2017 au Domaine de Chambord. Organisera-t-il sa venue prochaine en Principauté?

"Le Président souhaite venir, il me l’a dit. Il l’a fait savoir au Prince aussi", confirme l’ambassadeur. La question reste de savoir quand. Une première visite avait été envisagée en 2020, empêchée par la pandémie et reportée sine die. Mais Emmanuel Macron, dont le second mandat à la tête de la France court jusqu’en 2027 entend bien passer à Monaco.

"J’ai eu l’occasion de voir que, non seulement il a beaucoup de considération pour le souverain, mais qu’il suit avec attention l’évolution de la Principauté et sa visite pourrait avoir une dimension océanique".

En effet, le 9 novembre prochain, le prince Albert II est invité par le Président français à un dîner à l’Élysée dans le cadre du Sommet polaire à Paris.

"Concernant la protection des océans, le prince Albert II a une parole morale entendue et respectée qui retient l’attention du président Macron, souligne Jean d’Haussonville. Ce qu’il dit sur ces questions est entendu à la fois avec l’engagement d’un état qui a sa voix aux Nations Unies, et la connaissance personnelle qu’un chef d’État peut avoir sur le sujet depuis des années".