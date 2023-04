Emmanuel Macron assure qu'Elisabeth Borne a sa confiance, comme celle du Parlement

Interrogé pour savoir si la Première ministre avait sa confiance, le président de la République a répondu: "elle a la mienne sinon je ne lui aurais pas confié l'avancée, la préparation de ces chantiers" évoqués par lui-même lundi sur le travail, l'ordre et les "progrès" dans les services publics.

"Notre vie constitutionnelle et démocratique a un sens. C'est le président qui nomme et elle doit avoir la confiance du Parlement. Ce temps politique a existé: il n'y a pas de majorité alternative et la motion (de censure) a été rejetée", a expliqué le chef de l'Etat.

Sera-t-elle encore à Matignon après le 14 juillet? Pas de réponse

Elisabeth Borne a été fragilisée à son poste après le recours au 49.3 pour faire passer la réforme des retraites: une des motions de censure qui ont suivi l'emploi de cet outil constitutionnel a été rejetée à seulement 9 voix, attisant la tension dans les cortèges des opposants.

Mais Emmanuel Macron n'a pas répondu à la question d'un journaliste qui lui demandait si Elisabeth Borne serait encore à Matignon le 14 juillet.

Emmanuel Macron a évoqué lundi "trois chantiers" sur 100 jours pour sortir de la crise des retraites, autour des thèmes du travail, de l'immigration, mais aussi de la santé et de l'éducation, que la Première ministre détaillera la semaine prochaine avant un "premier bilan" le 14 juillet.